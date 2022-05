Mocne spadki na Wall Street dzień po decyzji Fed. "To jest naprawdę niesamowite"

Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC) zdecydował w środę o podniesieniu stóp procentowych o 50 punktów bazowych . Główna stopa pójdzie w górę do przedziału 0,75-1,00 procent. Decyzja jest zgodna z prognozami.

NYSE - czwartkowe notowania

- Jeśli rynek wzrośnie 3 proc., a następnego dnia odda pół procent, to jest to rzecz normalna. Ale mając taki dzień jak wczoraj i potem oddać 100 proc. z powrotem w ciągu kilku godzin, to jest naprawdę niesamowite - powiedział Randy Frederick, dyrektor zarządzający handlu derywatami z Schwab Center for Financial Research.