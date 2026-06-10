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Rynki

Niestabilnie na rynku ropy. Niepewny los negocjacji

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ropa naftowa
Trump o negocjacjach z Iranem: być może za dzień lub dwa będziemy mieli jakieś wyobrażenie o sytuacji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Ded Pixto/AdobeStock
Ceny ropy naftowej na rynkach paliw wahają się z powodu kolejnej wymiany ciosów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 88,21 USD - wyżej o 0,01 proc.

Brent na ICE na VIII jest wyceniana po 91,46 USD za baryłkę, w górę o 0,01 proc.

Oba benchmarki wcześniej zarówno mocniej zyskiwały, jak i traciły na wartości.

USA atakują w "samoobronie"

Amerykańskie siły zakończyły uderzenia "w samoobronie" na Iran - poinformowało Dowództwo Centralne USA. Zaatakowano irańską obronę powietrzną, naziemne stacje kontroli oraz stacje radarów obserwacyjnych w pobliżu cieśniny Ormuz.

Jak podkreślono - ataki były "w samoobronie" na rozkaz naczelnego dowódcy w odpowiedzi na poniedziałkowe strącenie amerykańskiego śmigłowca Apache. Dowództwo podkreśliło, że operacja była proporcjonalną odpowiedzią na niedawne ataki na siły USA oraz międzynarodowe statki handlowe przepływające przez regionalne wody.

Z kolei Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu (IRGC) poinformował, że w odpowiedzi na uderzenia ze strony USA na południu Iranu zaatakował dronami amerykańską Piątą Flotę w Bahrajnie. W oświadczeniu IRGC ostrzegł przed "bardziej zdecydowaną odpowiedzią", jeśli amerykańska agresja będzie kontynuowana.

Strażnicy przekazali również, że amerykańskie uderzenia uszkodziły wieżę telekomunikacyjną oraz dwa zbiorniki wodne w irańskim mieście portowym Bandar Sirik.

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"Proporcjonalne" wzajemne ataki

"Ataki z ostatnich godzin podkreślają jeszcze bardziej, że na razie jakiekolwiek porozumienie USA z Iranem wciąż pozostaje poza zasięgiem" - powiedział Saul Kavonic, starszy analityk ds. rynków energii w MST Marquee.

"Rynek czuje jednak pewien komfort, bo ataki obu stron na siebie pozostają 'proporcjonalne', a nie są to uderzenia totalne" - dodał.

"To sugeruje, że nadal jest chęć preferowania porozumienia, a nie wojny" - podkreślił.

Analitycy wskazują, że najnowsza runda ciosów pomiędzy USA a Iranem grozi przedłużeniem niemal całkowitego zamknięcia cieśniny Ormuz, kluczowej dla transportu ropy naftowej, paliw i gazu ziemnego z Zatoki Perskiej w świat.

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Zapasy ropy w USA najniższe od miesięcy

Tymczasem w USA mocno spadają zapasy ropy - tak wynika z najnowszego branżowego raportu Amerykańskiego Instytutu Paliw (API).

Zapasy ropy w Stanach Zjednoczonych spadły w ub. tygodniu aż o 9,1 mln baryłek - podał API. To najmocniejszy ich spadek od września 2025 r. Obecnie są na najniższym poziomie od 4 miesięcy.

"Każdy kolejny dzień przynosi zacieśnienie sytuacji na rynku ropy w czasie, gdy amerykańskie i globalne zapasy tego surowca spadają do niespotykanie niskich poziomów" - powiedział Kavonic z MST Marquee.

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Źródło: Reuters
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Tagi:
Ropa naftowaPaliwoKonflikt na Bliskim Wschodzie
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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