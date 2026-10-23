Rynki Uszkodzone tankowce, turbulencje na rynku. "To ostatecznie zdecyduje" Oprac. Paulina Karpińska |

Ataki na lotniska cywilne w Arabii Saudyjskiej Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SARAH YENESEL

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Około godz. 9.15 ceny ropy były następujące:

Brent kosztowała ponad 114 dol. za baryłkę (wzrost o ponad 1 proc.);

cena WTI wynosiła prawie 101 dol. za baryłkę (wzrost o ponad 1 proc.).

W ujęciu tygodniowym ceny ropy Brent są na drodze do wzrostu o ok. 4 proc., do najwyższego poziomu od maja, a w skali roku o ponad 85 proc. w związku z wojną Izraela i USA z Iranem, która trwa już blisko dziewięć miesięcy. Jeszcze szybciej wzrosły ceny produktów ropopochodnych, w szczególności oleju napędowego.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie

Saudi Aramco nakazało w czwartek ewakuację swojej siedziby w Dhahranie nad Zatoką Perską, w pobliżu Bahrajnu. Jak podał Reuters, doszło do tego w związku z nasileniem walk między Arabią Saudyjską, największym eksporterem ropy na świecie, a jemeńskimi Huti.

"Rynki coraz bardziej obawiają się ponownej eskalacji w Zatoce Perskiej. Taki scenariusz mógłby zagrozić przepływom ropy, które jak dotąd pozostawały wyjątkowo odporne na zakłócenia" - ocenili w piątkowej analizie eksperci ING.

Ich zdaniem najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest ponowna eskalacja. Nawet jeśli do niej nie dojdzie, samo ryzyko dalszego zaostrzenia sytuacji prawdopodobnie sprawi, że w cenach ropy nadal uwzględniana będzie znacząca premia za ryzyko geopolityczne.

Dowiedz się więcej: Huti atakują cele w Arabii Saudyjskiej. USA wycofują dyplomatów TVN24

Ropa ma drożeć

Starcia między Huti a kierowaną przez Arabię Saudyjską koalicją, która wspiera uznawany przez społeczność międzynarodową rząd Jemenu, nasiliły się po tym, jak wspierani przez Iran Huti ruszyli w kierunku cieśniny Bab al-Mandab, kluczowego szlaku żeglugowego u wejścia do Morza Czerwonego.

- Kluczowe będzie teraz obserwowanie rzeczywistej skali zakłóceń oraz czasu potrzebnego na przywrócenie normalnego funkcjonowania. To ostatecznie zdecyduje, jak wysoką premię za ryzyko związane z dostawami rynek będzie skłonny uwzględnić - powiedział Linh Tran, analityk XS.com.

Jak dodał, dalsze ataki i opóźnienia w dostawach mogą sprawić, że ropa nadal będzie droga.

W Libii zamknięto zawór na rurociągu transportującym ropę z pól Hamada i Tahara do portu Zawija, co doprowadziło do ograniczenia wydobycia na obu polach - poinformował w czwartek Reutersa szef National Oil Corporation.

Atak na tankowce

W czwartek irańska telewizja państwowa poinformowała o siedmiu tankowcach uszkodzonych w rejonie cieśniny Ormuz. Według komunikatu irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej cztery jednostki miały zostać zaatakowane, a trzy kolejne miały uderzyć w miny morskie. Irańskie siły miały śledzić je od środy.

Korpus ostrzegł także wojsko USA, że dalsze prowokacje mogą doprowadzić do szerszej odpowiedzi na amerykańskie bazy w regionie.