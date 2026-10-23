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Rynki

Uszkodzone tankowce, turbulencje na rynku. "To ostatecznie zdecyduje"

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Wall Street, giełda USA, maklerzy, inwestorzy
Ataki na lotniska cywilne w Arabii Saudyjskiej
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SARAH YENESEL
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Ceny ropy nie przestają rosnąć. Na rynkach utrzymują się obawy o bezpieczeństwo dostaw surowca w związku z eskalacją napięć na Bliskim Wschodzie. Iran informuje o kolejnych uszkodzonych tankowcach w rejonie Ormuzu.

Około godz. 9.15 ceny ropy były następujące:

  • Brent kosztowała ponad 114 dol. za baryłkę (wzrost o ponad 1 proc.);
  • cena WTI wynosiła prawie 101 dol. za baryłkę (wzrost o ponad 1 proc.).

W ujęciu tygodniowym ceny ropy Brent są na drodze do wzrostu o ok. 4 proc., do najwyższego poziomu od maja, a w skali roku o ponad 85 proc. w związku z wojną Izraela i USA z Iranem, która trwa już blisko dziewięć miesięcy. Jeszcze szybciej wzrosły ceny produktów ropopochodnych, w szczególności oleju napędowego.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie

Saudi Aramco nakazało w czwartek ewakuację swojej siedziby w Dhahranie nad Zatoką Perską, w pobliżu Bahrajnu. Jak podał Reuters, doszło do tego w związku z nasileniem walk między Arabią Saudyjską, największym eksporterem ropy na świecie, a jemeńskimi Huti.

"Rynki coraz bardziej obawiają się ponownej eskalacji w Zatoce Perskiej. Taki scenariusz mógłby zagrozić przepływom ropy, które jak dotąd pozostawały wyjątkowo odporne na zakłócenia" - ocenili w piątkowej analizie eksperci ING.

Ich zdaniem najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest ponowna eskalacja. Nawet jeśli do niej nie dojdzie, samo ryzyko dalszego zaostrzenia sytuacji prawdopodobnie sprawi, że w cenach ropy nadal uwzględniana będzie znacząca premia za ryzyko geopolityczne.

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Ropa ma drożeć

Starcia między Huti a kierowaną przez Arabię Saudyjską koalicją, która wspiera uznawany przez społeczność międzynarodową rząd Jemenu, nasiliły się po tym, jak wspierani przez Iran Huti ruszyli w kierunku cieśniny Bab al-Mandab, kluczowego szlaku żeglugowego u wejścia do Morza Czerwonego.

- Kluczowe będzie teraz obserwowanie rzeczywistej skali zakłóceń oraz czasu potrzebnego na przywrócenie normalnego funkcjonowania. To ostatecznie zdecyduje, jak wysoką premię za ryzyko związane z dostawami rynek będzie skłonny uwzględnić - powiedział Linh Tran, analityk XS.com.

Jak dodał, dalsze ataki i opóźnienia w dostawach mogą sprawić, że ropa nadal będzie droga.

W Libii zamknięto zawór na rurociągu transportującym ropę z pól Hamada i Tahara do portu Zawija, co doprowadziło do ograniczenia wydobycia na obu polach - poinformował w czwartek Reutersa szef National Oil Corporation.

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Atak na tankowce

W czwartek irańska telewizja państwowa poinformowała o siedmiu tankowcach uszkodzonych w rejonie cieśniny Ormuz. Według komunikatu irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej cztery jednostki miały zostać zaatakowane, a trzy kolejne miały uderzyć w miny morskie. Irańskie siły miały śledzić je od środy.

Korpus ostrzegł także wojsko USA, że dalsze prowokacje mogą doprowadzić do szerszej odpowiedzi na amerykańskie bazy w regionie.

Źródło: Reuters, AP, PAP
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Tagi:
ceny ropyKonflikt na Bliskim WschodzieHutiArabia SaudyjskaIran
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