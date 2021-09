Mocne spadki na amerykańskiej giełdzie. S&P 500 najgorzej od maja

Dow Jones Industrial spadł na poniedziałkowym zamknięciu o 1,78 proc. do 33 970,47 pkt., indeks S&P 500 o 1,70 proc. do 4357,73 pkt., a Nasdaq Composite poszedł w dół 2,19 proc. i zakończył notowania na poziomie 14 713,90 pkt.

Jeszcze niecałą godzinę przed końcem notowań spadki indeksów były dużo większe - Dow Jones Industrial i S&P 500 zniżkowały ponad 2,5 proc., a Nasdaq Comp. tracił ponad 3 proc. Jednak pod koniec sesji do głosu doszli kupujący, co zaowocowało wzrostem S&P 500 o ponad 50 pkt. w ciągu ok. 40 minut. Mimo tego i tak indeks ten zakończył notowania na najniższym poziomie od dwóch miesięcy, oddalając się od historycznego maksimum z 2 września na 4 proc.