Rynki

Propozycje "absolutnie nie do przyjęcia". Ceny w górę po fiasku rozmów w Moskwie

Władimir Putin
Tankowiec rosyjskiej floty cieni w płomieniach
Źródło: Reuters
Ceny ropy rosną po tym, jak USA i Rosja nie doszły w Moskwie do kompromisu w trakcie rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy - podała agencja Reuters.

Ropa Brent wzrosła o 1,1 proc. do 63,13 dol., podczas gdy amerykańska ropa West Texas Intermediate o 1,3 proc. - do 59,39 dol.

Rynki czekają

"Rynki nie sądzą, że jest duże prawdopodobieństwo zawarcia w najbliższym czasie porozumienia pokojowego i zniesienia sankcji na rosyjską ropę" - napisali analitycy Goldman Sachs w nocie.

Rosja i Stany Zjednoczone po pięciogodzinnym spotkaniu przywódcą Rosji Władimira Putina z przedstawicielami amerykańskiej administracji nie osiągnęły kompromisu - poinformował rosyjski rząd.

Rynki ropy naftowej czekają na wynik rozmów, które potencjalnie mogą doprowadzić do zniesienia sankcji nałożonych na rosyjskie firmy, w tym na duże koncerny naftowe Rosnieft i Łukoil. Putin powiedział we wtorek, że mocarstwa europejskie utrudniają amerykańskie próby zakończenia wojny. Stwierdził, że propozycje UE są "absolutnie nie do przyjęcia" dla Moskwy.

Rosną napięcia

Niedawne ukraińskie ataki na eksport ropy naftowej na rosyjskim wybrzeżu Morza Czarnego zwiększyły obawy o wpływ wojny na sytuację geopolityczną. W zeszłym tygodniu Ukraina zaatakowała również dwa objęte sankcjami tankowce transportujące rosyjską ropę na Morzu Czarnym.

Putin zapowiedział we wtorek, że Rosja podejmie działania przeciwko tankowcom krajów, które pomagają Ukrainie, co tym bardziej zwiększa napięcia geopolityczne, twierdzą analitycy.

Rosnące rezerwy ropy w USA ograniczyły dalsze wzrosty cen surowca. Amerykański Instytut Naftowy (API) poinformował we wtorek, że zapasy ropy naftowej i paliw w USA wzrosły w zeszłym tygodniu. Rezerwy ropy naftowej wzrosły o 2,48 mln baryłek w ostatnim tygodniu listopada, benzyny - o 3,14 mln baryłek, a destylatów - o 2,88 mln baryłek.

Autorka/Autor: wk/kris

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SERGEI ILNITSKY

Dowiedz się więcej:

Rosja Ropa naftowa ceny ropy Władimir Putin
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica