Propozycje "absolutnie nie do przyjęcia". Ceny w górę po fiasku rozmów w Moskwie

Tankowiec rosyjskiej floty cieni w płomieniach Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ropa Brent wzrosła o 1,1 proc. do 63,13 dol., podczas gdy amerykańska ropa West Texas Intermediate o 1,3 proc. - do 59,39 dol.

Rynki czekają

"Rynki nie sądzą, że jest duże prawdopodobieństwo zawarcia w najbliższym czasie porozumienia pokojowego i zniesienia sankcji na rosyjską ropę" - napisali analitycy Goldman Sachs w nocie.

Rosja i Stany Zjednoczone po pięciogodzinnym spotkaniu przywódcą Rosji Władimira Putina z przedstawicielami amerykańskiej administracji nie osiągnęły kompromisu - poinformował rosyjski rząd.

Rynki ropy naftowej czekają na wynik rozmów, które potencjalnie mogą doprowadzić do zniesienia sankcji nałożonych na rosyjskie firmy, w tym na duże koncerny naftowe Rosnieft i Łukoil. Putin powiedział we wtorek, że mocarstwa europejskie utrudniają amerykańskie próby zakończenia wojny. Stwierdził, że propozycje UE są "absolutnie nie do przyjęcia" dla Moskwy.

Rosną napięcia

Niedawne ukraińskie ataki na eksport ropy naftowej na rosyjskim wybrzeżu Morza Czarnego zwiększyły obawy o wpływ wojny na sytuację geopolityczną. W zeszłym tygodniu Ukraina zaatakowała również dwa objęte sankcjami tankowce transportujące rosyjską ropę na Morzu Czarnym.

Putin zapowiedział we wtorek, że Rosja podejmie działania przeciwko tankowcom krajów, które pomagają Ukrainie, co tym bardziej zwiększa napięcia geopolityczne, twierdzą analitycy.

Rosnące rezerwy ropy w USA ograniczyły dalsze wzrosty cen surowca. Amerykański Instytut Naftowy (API) poinformował we wtorek, że zapasy ropy naftowej i paliw w USA wzrosły w zeszłym tygodniu. Rezerwy ropy naftowej wzrosły o 2,48 mln baryłek w ostatnim tygodniu listopada, benzyny - o 3,14 mln baryłek, a destylatów - o 2,88 mln baryłek.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: wk/kris Źródło: Reuters Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SERGEI ILNITSKY