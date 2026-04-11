Optymizm pomimo spadków. To najlepszy tydzień na Wall Street od wielu miesięcy

Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
Trump o opłatach za przepłynięcie cieśniny Ormuz
Piątkowa sesja na Wall Sall Street zakończyła się przewagą spadków. Pomimo utrzymującej się niepewności przed zaplanowanymi na weekend rozmowami Stanów Zjednoczonych z Iranem, amerykańskie indeksy zakończyły tydzień z najlepszym wynikiem od listopada 2025 roku.
  • Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,59 proc. i wyniósł 47.916,57 pkt.
  • S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,11 proc. i wyniósł 6.816,89 pkt.
  • Nasdaq Composite zwyżkował o 0,35 proc. do 22.902,89 pkt.
  • Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 spada o 0,29 proc. i wynosi 2.628,6 pkt.
  • Indeks VIX traci 1,13 proc. do 19,27 pkt.

Mimo piątkowych spadków indeks S&P 500 wzrósł w tym tygodniu o ponad 3 proc., Nasdaq wzrósł o ponad 4 proc., a Dow Jones zyskał około 3 proc. od początku tygodnia. Dla pierwszych dwóch tych indeksów to był najlepszy tydzień od listopada 2025 roku.

Inwestorzy obserwują najnowsze wydarzenia geopolityczne, wypatrując oznak, że porozumienie o zawieszeniu broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zostanie utrzymane. Delegacje obu krajów mają spotkać się w sobotę w Islamabadzie, stolicy Pakistanu; głównym tematem rozmów pozostaje żegluga przez Cieśninę Ormuz.

"Na rynkach napięcie nadal słabnie przed weekendowymi rozmowami. Nadzieje na deeskalację w Libanie pomogły złagodzić obawy, że szersze zawieszenie broni może się załamać przed rozmowami w ten weekend" - napisali w raporcie analitycy Deutsche Bank.

- Inwestorzy zdają się chętnie przymykać oczy na obawy dotyczące kruchości zawieszenia broni między USA a Iranem, dopóki prezydent Trump nie zasygnalizuje kolejnej eskalacji wojny. Oznacza to również, że odbicie na giełdach wydaje się przesadzone, ponieważ koncentracja na potencjalnym zakończeniu walk pomija wpływ długotrwałych szoków podażowych wywołanych wojną - powiedział Garfield Reynolds, lider zespołu Markets Live w Bloombergu.

Kluczowy tydzień na nowojorskim parkiecie. Raporty kwartalne amerykańskich banków

Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bager Ghalibaf oświadczył w piątek, że przed rozpoczęciem negocjacji pokojowych z USA konieczne jest wdrożenie dwóch wcześniej uzgodnionych punktów: zawieszenia broni w Libanie oraz odblokowania irańskich aktywów.

Ghalibaf będzie przewodniczyć irańskiej delegacji podczas rozpoczynających się w sobotę rozmów z USA. Dzięki pośrednictwu Pakistanu USA i Iran zgodziły się w nocy z wtorku na środę na dwutygodniowe zawieszenie broni, ale obie strony różnią się w kwestii jego warunków. W szczególności mają odmienne zdanie na temat tego, czy zawieszeniem broni objęty jest także Liban.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu oznajmił w czwartek, że wydał polecenie rozpoczęcia "tak szybko jak to możliwe" rozmów pokojowych z Libanem, które obejmowałyby przede wszystkim rozbrojenie Hezbollahu. Według NBC News na rozpoczęcie negocjacji nalegał prezydent USA Donald Trump.

Inflacja w USA zgodna z oczekiwaniami

W piątek inwestorzy poznali raport o inflacji w USA za marzec, który wykazał, że CPI był zgodny z oczekiwaniami i wyniósł 0,9 proc. w ujęciu miesięcznym i 3,3 proc. w ujęciu rocznym. Wynik ten uwzględniał 10,9-procentowy wzrost kosztów energii spowodowany konfliktem.

Po wyłączeniu cen energii raport pokazał, że inflacja w USA w ubiegłym miesiącu była umiarkowana. Bazowy wskaźnik CPI wzrósł zaledwie o 0,2 proc. w ujęciu miesięcznym i o 2,6 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, plasując się poniżej oczekiwań. Przed wybuchem konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem inflacja utrzymywała się na stałym poziomie 3 proc.

- Na razie nie ma oznak, by wysokie ceny energii miały wpływ na inflację bazową - powiedział Brian Jacobsen z Annex Wealth Management.

- Może to być proces, który będzie się rozwijał z czasem, ponieważ firmy przenoszą na siebie główny ciężar tych kosztów, przynajmniej na początku - dodał.

Wojna na Bliskim Wschodzie spowodowała jednak gwałtowny wzrost obaw o inflację. Jak wynika z opublikowanego w piątek badania Uniwersytetu Michigan, konsumenci spodziewają się, że w ciągu najbliższego roku inflacja wzrośnie do 4,8 proc. To o cały punkt procentowy więcej od oczekiwań w marcu.

- Ponieważ cieśnina Ormuz była zamknięta przez dłuższy czas, powinniśmy spodziewać się jeszcze jednego lub dwóch wysokich odczytów inflacji, spowodowanych wzrostem cen usług transportowych oraz niektórych kategorii dóbr trwałych. Efekty drugiej rundy prawdopodobnie przyczynią się do wzrostu o kolejne 0,2 punktu procentowego w ciągu najbliższych kilku miesięcy - ocenił główny ekonomista w LPL Financial, Jeffrey Roach.

- Fed najwyraźniej wstrzyma się z podwyżką stóp procentowych podczas kilku najbliższych posiedzeń - dodał.

Coraz więcej towarów z Dalekiego Wschodu trafia do Europy przez Polskę

Zamówienia i ceny ropy

Indeks sentymentu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w kwietniu wyniósł 47,6 pkt. wobec 55,3 pkt. w poprzednim miesiącu - podano we wstępnym wyliczeniu. Rynek oczekiwał 51,5 pkt.

Oczekiwana przez badanych w kwietniu inflacja w horyzoncie roku wyniosła 4,8 proc. wobec 3,8 proc. poprzednio i wobec oczekiwań na poziomie 4,2 proc., a w długim terminie wyniosła 3,4 proc. wobec 3,2 proc. poprzednio i wobec oczekiwanych 3,4 proc.

"Zamówienia na dobra trwałe w USA w lutym 2026 roku spadły o 1,3 proc. mdm wobec spadku miesiąc wcześniej o 0,5 proc. mdm" - poinformował Departament Handlu w końcowym wyliczeniu. Wstępnie szacowano wskaźnik na poziomie -1,4 proc. mdm.

Zamówienia na dobra trwałe z wykluczeniem środków transportu wzrosły o 0,9 proc. mdm vs +0,3 proc. miesiąc wcześniej. Wstępnie było to +0,8 proc.

Zamówienia w przemyśle amerykańskim w lutym 2026 r. nie zmieniły się w ujęciu miesiąc do miesiąca. Analitycy szacowali, że zamówienia spadną o 0,2 proc. mdm.Miesiąc wcześniej zamówienia nie zmieniły się w ujęciu miesiąc do miesiąca, po korekcie z +0,1 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na kwiecień zniżkują o 1,67 proc. do 96,25 USD za baryłkę, a majowe futures na Brent tracą 1,49 proc. i wynoszą 94,49 USD/b.

pc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JUSTIN LANE

Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
