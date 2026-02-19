Logo TVN24
Rynki

"Szef traci cierpliwość". Na rynku poruszenie

Donald Trump
Donald Trump chce zmiany reżimu w Iranie
Źródło: CNN
Ceny ropy naftowej zaliczyły największy wzrost od października 2025 roku i nie przestają zwyżkować. To skutek doniesień o tym, że amerykańska interwencja militarna w Iranie może nastąpić wcześniej, niż przewidywano - podają maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na marzec kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 65,31 USD, wyżej o 0,18 proc. Brent na ICE na kwiecień jest wyceniana po 70,46 USD za baryłkę, w górę o 0,16 proc., po zwyżce w środę aż o 4,3 proc.

Widmo ataku na Iran

Prezydent USA Donald Trump coraz bardziej skłania się ku atakowi na dużą skalę przeciwko Iranowi, a opowiadający się za tą opcją Izrael przygotowuje się na wybuch wojny w ciągu kilku dni - poinformował w środę portal Axios.

Według portalu Trump jest bliżej decyzji o wszczęciu dużej wojny z Iranem i może nastąpić ona szybciej, niż się powszechnie uważa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Irańskie okręty podwodne typu Ghadir
Iran rozmieszcza miniaturowe okręty. Mogą unieruchomić flotę USA
TVN24
Amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford (CVN 78)
"Trump nie podjął ostatecznej decyzji", ale wojsko ma być gotowe w sobotę
TVN24
F-22 Raptor
"Bezprecedensowa koncentracja" sił USA. Mają zmierzać na Bliski Wschód
TVN24

Tak może to wyglądać

Informator serwisu twierdzi, że ewentualna amerykańska operacja militarna w Iranie miałaby charakter wielotygodniowej kampanii zbrojnej, daleko wykraczającej poza niedawną "punktową" operację pojmania wenezuelskiego przywódcy Nicolasa Maduro.

Byłaby to prawdopodobnie wspólna kampania amerykańsko-izraelska, szersza w zakresie i stanowiąca bezpośrednie zagrożenie dla przetrwania reżimu w Teheranie, niż wojna izraelsko-irańska z czerwca 2025 roku.

"Szef traci cierpliwość. Niektórzy wokół niego przestrzegają go przed wojną z Iranem, ale uważam, że jest 90-procentowa możliwość, że zobaczymy akcję kinetyczną w ciągu najbliższych kilku tygodni" - powiedział portalowi Axios jeden z doradców Donalda Trumpa.

Za "opcją maksymalną" - tj. wojną mającą na celu zmianę reżimu i zniszczenie instalacji jądrowych - opowiadają się władze Izraela, które - według źródeł Axiosa - przygotowują się do wybuchu konfliktu już w ciągu najbliższych kilku dni.

"Prezydent wyznaczył pewne czerwone linie"

We wtorek w Genewie wysłannicy prezydenta - Jared Kushner i Steve Witkoff - spotkali się z irańskim ministrem spraw zagranicznych Abbasem Aragczim.

Obie strony mówiły o postępach, jednak według źródeł Axiosa dzielące je różnice pozostają duże, a amerykańscy urzędnicy nie są optymistycznie nastawieni co do ich pokonania.

Druga runda rozmów USA-Iran. Uzgodniono "zasady przewodnie"
Dowiedz się więcej:

Druga runda rozmów USA-Iran. Uzgodniono "zasady przewodnie"

TVN24

Wiceprezydent J.D. Vance mówił w Fox News, że rozmowy "pod pewnymi względami poszły dobrze", ale dodał, iż "było jasne, że prezydent wyznaczył pewne czerwone linie, których Irańczycy nie są jeszcze gotowi zaakceptować".

Vance zaznaczył, że choć Trump chce porozumienia, to może uznać, iż "dyplomacja osiągnęła swój naturalny kres".

Przygotowania do operacji w Iranie

W ciągu ostatnich tygodni Stany Zjednoczone przerzuciły na Bliski Wschód potężne siły, a docelowo mają one liczyć dwa lotniskowce, kilkanaście okrętów wojennych różnych klas, setki myśliwców i liczne systemy obrony przeciwlotniczej.

Ponad 150 lotów transportowych dostarczyło do regionu systemy uzbrojenia i amunicję. Według Axiosa, tylko w ciągu ostatnich 24 godzin do regionu skierowano kolejne 50 samolotów bojowych: F-35, F-22 i F-16. Zdaniem portalu doradcy prezydenta nie traktują zgromadzenia takiej siły ogniowej jako blefu.

Analitycy wskazują, że potencjalna wojna zagroziłaby przepływom ropy z Bliskiego Wschodu, skąd pochodzi 1/3 światowych dostaw surowca.

Jednak akcja militarna USA w Iranie grozi rozgniewaniem wyborców Donalda Trumpa przed tegorocznymi wyborami, jeśli doszłoby do gwałtownych wzrostów cen ropy naftowej, a w konsekwencji zwyżek cen paliw na amerykańskich stacjach benzynowych.

"Niepowodzenie w rozwiązaniu głównych obszarów spornych USA-Iran nadal przechyla szalę w stronę konfrontacji zbrojnej" - piszą w rynkowej nocie analitycy RBC Capital Markets.

Biały Dom odpowiada Zełenskiemu. "Niesprawiedliwe dla amerykańskich podatników"
Dowiedz się więcej:

Biały Dom odpowiada Zełenskiemu. "Niesprawiedliwe dla amerykańskich podatników"

TVN24

Spadek zapasów ropy w USA

Tymczasem z USA dotarły informacje o spadku amerykańskich zapasów paliw, w tym ropy naftowej. Amerykański Instytut Paliw (API) podał w swoim branżowym raporcie, że zapasy ropy w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 609 tysięcy baryłek.

Zapasy ropy w hubie Cushing zniżkowały w tym czasie o 1,4 miliona baryłek - podał API.

Mniejsze były też zapasy benzyny i paliw destylowanych - odpowiednio o 312 tysięcy baryłek i 1,6 miliona baryłek - wynika z danych API.

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Aaron Schwartz / POOL

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica