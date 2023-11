Duże umocnienie złotego. "Reakcja rynkowa jest znaczna"

We wtorek o godzinie 14.30 czasu polskiego opublikowano nowe dane o inflacji w USA. Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) w październiku 2023 roku wyniósł 3,2 proc. rok do roku. To lepsze dane niż oczekiwano. Konsensus rynkowy, czyli mediana prognoz analityków, zakładała wzrost cen o 3,3 proc. Dla porównania we wrześniu br. inflacja wynosiła 3,7 proc. rok do roku.