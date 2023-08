Dolar tanieje po nowych danych z USA. "Reakcja wydaje się być odpowiednia"

W piątek około godziny 17 za dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 4,02 zł, podczas gdy w godzinach porannych było to 4,08 zł. Gwałtowny spadek na parze USD/PLN pojawił się około godziny 14.30, kiedy opublikowano nowe dane z amerykańskiego rynku pracy. Jednocześnie mocny wzrost pojawił się na głównej parze walutowej EUR/USD, do 1,10.

Gospodarka USA

"Główna para walutowa rośnie do 1,10 co oznacza, że mamy jakąś reakcję, ale nie jest ona spektakularna" - dodał Łukasz Zembik. W jego ocenie, dzisiejsze odbicie może być jednak "początkiem kolejnego większego impulsu na eurodolarze".

Tymczasem według domu maklerskiego XTB ogólny wydźwięk raportu z amerykańskiego rynku pracy "jest mieszany". "Z perspektywy Fed niższy wzrost zatrudnienia w sektorze pozarolniczym cieszy, ale sama stopa bezrobocia spada do 3,5 proc. Co więcej, dynamika wzrostu płac zaskakuje wyraźnie na plus, co może zachęcać Fed do bardziej jastrzębich decyzji" - oceniono.