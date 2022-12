Czerwień na Wall Street. Największe spadki od tygodni

Charlie Bilello, założyciel i CEO Compound Capital Advisors, zwrócił uwagę na Twitterze, że dla S&P 500 był to 60. w tym roku spadek o co najmniej 1 proc. Pod tym względem - od 1950 roku - gorzej było tylko w 1974 roku, 2002 roku i 2008 roku.

Stopy procentowe w USA

- Za każdym razem, gdy otrzymujemy lepsze od oczekiwań dane o inflacji, to rynek nakręca się na myślenie, że to będzie moment, w którym Fed uderzy w gołębie tony, a potem następuje rozczarowanie. Wydaje się, że jest to powtarzający się schemat i myślę, że będzie on kontynuowany również w pierwszym kwartale 2023 roku - powiedziała Fiona Cincotta, strateg CityIndex.