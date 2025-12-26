Logo TVN24
Rynki

Polski złoty w 2026 roku. Nowa prognoza

shutterstock_2145538693
Minister finansów o cenach paliw na stacjach benzynowych
Źródło: TVN24
W 2026 roku kurs złotego prawdopodobnie utrzyma się w okolicach obecnych poziomów, czyli około 4,20 zł za euro - ocenił Mirosław Budzicki, strateg PKO BP. Jego zdaniem umocnieniu polskiej waluty sprzyjać mogą między innymi przyspieszenie wzrostu gospodarczego oraz większa skłonność inwestorów zagranicznych do podejmowania ryzyka.

- Rok 2026 jawi się jako rok kontynuacji nudnego trendu bocznego. Sądzę, że kurs złotego pozostanie stabilny i niewiele wskazuje, żeby sytuacja miała się zmienić - powiedział strateg z banku PKO BP Mirosław Budzicki.

- Mijający rok 2025 przyniósł średni kurs złotego euro na poziomie 4,24 złotego i w roku 2026 może być podobnie, choć widziałbym przestrzeń do niewielkiego umocnienia złotego. Sądzę, że średni kurs za cały rok będzie bliższy 4,2 złotego za euro - dodał. Zastrzegł, że mogą pojawić się okresy, kiedy notowania złotego będą bardziej odbiegać od tego poziomu.

Dodał, że podobnie było w kwietniu 2025 r., kiedy zapowiedź wprowadzenia przez USA ceł na towary importowane doprowadziła do większych wahań kursu złotego.

Te czynniki umocnią walutę

- Pozytywnie na wycenę złotego na pewno działa przyspieszenie wzrostu gospodarczego. W najbliższych kwartałach wzrost PKB może się zbliżyć do 4 procent, a to powinno prowadzić do napływu środków na inwestycje, a także rynek akcji czy obligacji. Napływ kapitału spekulacyjnego powinien działać w kierunku umocnienia złotego - powiedział strateg banku PKO BP.

Polska gospodarka mocno w górę. Najnowsze dane
W jego opinii na złotego pozytywnie powinien działać widoczny na świecie wzrost akceptacji dla ryzyka, czyli większa skłonność globalnych inwestorów do lokowania środków na rynkach rozwijających się.

- Będzie na to wpływać m.in. oczekiwany przeze mnie cykl obniżek stóp procentowych w USA, który zwykle wpływa na poprawę wyceny walut rynków wschodzących, do których zaliczany jest również złoty - powiedział ekonomista PKO BP.

Dodał, że o ile amerykańskie obniżki stóp powinny działać na rzecz umocnienia złotego, to cięcie oprocentowania Narodowego Banku Polskiego będzie prowadzić do osłabienia polskiej waluty. Podkreślił, że już obecnie rynek oczekuje dwóch obniżek.

"Rynek spodziewa się obniżek"

- Obecne notowania instrumentów finansowych pokazują, że rynek spodziewa się dwóch obniżek stóp procentowych łącznie o 0,5 punktów procentowych, które miałyby się dokonać dość szybko, bo w dwóch pierwszych kwartałach 2026 roku. Jednak sądzę, że w przyszłości rynek może uznać, że będą kolejne obniżki i że główna stopa NBP z obecnego poziomu może spaść nie tylko do 3,5 procent, ale raczej do 3,25 procent czy nawet do 3 procent Jeśli rynek zacznie okresowo grać na większe obniżki, to także będzie to wpływać na osłabienie złotego - dodał Budzicki.

Członek RPP: nie wykluczam cięć, może nawet kilku
Innym czynnikiem, który według ekonomisty PKO BP działa w kierunku osłabienia złotego, jest deficyt na rachunku obrotów bieżących. Ewentualny wzrost wartości złotego będzie powodował zapewne powiększenie tego deficytu, co dla rynków walutowych będzie negatywnym sygnałem.

Umiarkowany optymizm na rynku

- Generalnie jednak widać, że na rynku brakuje wiary w to, że złoty może być mocniejszy. Było to widać w sytuacjach, kiedy złoty przebijał techniczne wsparcia, co potencjalnie otwierało drogę do większego umocnienia, do którego jednak nie dochodziło. Z drugiej strony na rynku panuje przekonanie, że w razie mocniejszego osłabienia złotego, w okolice 4,35 złotych za euro, Ministerstwo Finansów w większym stopniu zacznie wymieniać waluty na rynku, co z kolei doprowadziłoby do umocnienia złotego - stwierdził Budzicki.

Tyrowicz o inflacji: ta jedna liczba jest tylko skrótem myślowym, jest uproszczeniem
Jego zdaniem na notowaniach złotego pozytywnie może się odbić ewentualne zawarcie pokoju między Ukrainą i Rosją. Rozmówca dodał jednak, że przynajmniej częściowo ten pokój może być uwzględniony w wycenach.

- Mówi się już o tym od dłuższego czasu. Rynek wprawdzie już się przyzwyczaił do tego, że negocjacje pokojowe się przeciągają, więc kolejne opóźnienia nie przekładają się na notowania złotego negatywnie, ale gdyby doszło do zakończenia wojny, to złoty w pierwszym okresie mógłby się umocnić o 5-10 groszy do euro, w okolice 4,15 złotych za euro. Przy czym trudno powiedzieć, czy ten efekt będzie trwały – dodał ekonomista PKO BP.

Innym czynnikiem, który może wpływać na wycenę złotego, mogą być notowania surowców, zwłaszcza surowców energetycznych.

Dziurawa blokada Trumpa. Statki płyną do USA
- Obecnie notowania surowców energetycznych wpływają pozytywnie na rynek. Jedną z form nacisku na Rosję jest zbijanie cen surowców. Jeśli zawarcie pokoju z Ukrainą będzie się odsuwać, to presja na obniżenie cen surowców będzie rosła, a niższe ceny surowców oznaczają lepsze saldo obrotów bieżących, co jest dla notowań złotego pozytywne. Ale odwrócenie tej sytuacji, czyli wzrost cen surowców, może oznaczać większy deficyt na rachunku obrotów bieżących, co z kolei może negatywnie odbić się na złotym - powiedział Mirosław Budzicki.

pc

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Kursy walut
