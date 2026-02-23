Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Tak będzie wyglądał ostatni tydzień lutego w gospodarce

giełda ludzie wall street shutterstock_2577625569
Donald Trump krytykuje decyzję Sądu Najwyższego w sprawie ceł
Źródło: Reuters
Najbliższy tydzień będzie obfitował w wydarzenia, które mogą mieć duże oddziaływanie na rynkach - i polskim i światowych. Przedstawione zostaną dane o sprzedaży detalicznej i bezrobociu w Polsce, agencja Fitch oceni rating naszego kraju, a Unia Europejska ogłosi, jak wysoka była inflacja w styczniu w strefie euro. Jednocześnie inwestorzy będą obserwowali rozwój sytuacji dotyczącej amerykańskich ceł i geopolityki.

W Polsce w najbliższych dniach opublikowane zostaną dane dotyczące m.in. styczniowej sprzedaży detalicznej, podaży pieniądza i bezrobocia.

"To może to być jedno z najważniejszych wydarzeń na polskim rynku"
Dowiedz się więcej:

"To może to być jedno z najważniejszych wydarzeń na polskim rynku"

Sprzedaż detaliczna pod presją zimy

W poniedziałek o godzinie 10 Główny Urząd Statystyczny opublikuje dane o sprzedaży detalicznej za styczeń. "Z tego zestawu najbardziej obserwowana przez rynek będzie sprzedaż detaliczna, na której zima mogła odcisnąć swoje piętno" - napisali w raporcie ekonomiści Santander BP.

"Z naszej analizy dotyczącej płatności kartowych wynika, że wpływ pogody na wydatki konsumentów w styczniu nie był dramatyczny, ale wystarczający, aby sprzedaż przyhamowała" - dodali.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes szacują, że sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych w styczniu 2026 r. wzrosła w Polsce o 3,1 proc. rdr, a mdm spadła o 18,8 proc. W grudniu sprzedaż wzrosła o 5,3 proc. rdr i 12,5 proc. mdm.

Jak wskazują ekonomiści Santander BP, pierwsza seria styczniowych danych, opublikowana w ubiegłym tygodniu, ujawniła, że sroga zima zmroziła aktywność gospodarczą na początku roku znacznie bardziej, niż oczekiwano.

"Na razie nie zmniejsza to jednak istotnie naszego optymizmu dotyczącego scenariusza gospodarczego na ten rok, szczególnie, że nasza prognoza wzrostu PKB na poziomie 3,9 proc. nie należy do agresywnych" - napisano w raporcie.

"Wyniki lutego też mogą być dość słabe pod wpływem warunków atmosferycznych, co może zaważyć na wzroście PKB w I kwartale, ale w dalszej części roku prawdopodobne jest ożywienie, któremu będą sprzyjać czynniki krajowe (cykl inwestycyjny) i zagraniczne (ożywienie popytu zagranicznego). To ostatnie coraz wyraźniej jest sygnalizowane przez poprawiające się indeksy koniunktury w gospodarkach rozwiniętych" - dodano.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
fabryka hala praca S shutterstock_1064126297
"1:0 dla pogody". Nowe dane z gospodarki
Z kraju
Warszawa wieżowce, biurowce, warszawska Wola, biznes, warszawski widok, skyline
Płace, zatrudnienie i dane o przemyśle. Taki będzie tydzień w gospodarce
Z kraju
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Te produkty podrożały najbardziej
Handel

Sprzedaż obligacji i wykonanie budżetu

Na środę Ministerstwo Finansów zaplanowało aukcję sprzedaży obligacji. W miesięcznym planie resort informował, że na przetargu 25 lutego zaoferuje papiery za 7-12 mld zł. Oferowane serie to: OK0128, WZ0930, PS0131, NZ0331, DS1035; możliwe obligacje typu IZ oraz inne serie.

MF powinien też wkrótce opublikować dane o wykonaniu budżetu państwa za cały 2025 r. Z sejmowego kalendarza wynika, że w czwartek odbędzie się posiedzenie Podkomisji stałej do kontroli realizacji budżetu, na której resort finansów przedstawi szacunkowe dane.

Rating Fitch dotyczący Polski

Pod koniec tygodnia uwagę krajowych inwestorów zwróci przegląd polskiego ratingu przez agencję Fitch.

"Nie spodziewamy się żadnej zmiany. Przemawiają za tym m.in. niedawne wypowiedzi analityka Fitch m.in. o tym, że od zmiany perspektywy do zmiany ratingu mija zwykle od 1 do 2 lat i że obecna ocena wiarygodności Polski może pozostać bez zmian do 2027 r. lub dłużej nawet jeśli nie będzie konsolidacji fiskalnej" - oceniają ekonomiści Santander BP.

Spór o cła Trumpa

Nie bez znaczenia będą też wydarzenia z zagranicy. W piątek Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zadał poważny cios w centralny punkt polityki zagranicznej i gospodarczej prezydenta USA Donalda Trumpa, unieważniając cła nałożone na podstawie ustawy IEEPA (International Emergency Economic Powers Act).

Roszczenia firm po uchyleniu ceł Trumpa. Jakie są szanse na zwrot
Dowiedz się więcej:

Roszczenia firm po uchyleniu ceł Trumpa. Jakie są szanse na zwrot

Ze świata

Obalone zostały najbardziej kontrowersyjne podatki importowe, w tym 10 proc. cło minimalne na towary niemal z wszystkich państw, 15 proc. cła na towary z UE, a także karne cła nakładane na Chiny, Kanadę, Meksyk, czy Brazylię.

Prezydent USA skrytykował decyzję sądu i zapowiedział, że podniesie z 10 do 15 proc. tymczasową globalną stawkę celną na towary importowane.

Po decyzji Sądu Najwyższego o unieważnieniu ceł nałożonych przez prezydenta USA Donalda Trumpa amerykańskie firmy domagają się zwrotu kosztów ceł o łącznej wysokości ponad 130 mld dolarów – informował w sobotę brytyjski dziennik "Financial Times".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Komisja Europejska
UE odpowiada Trumpowi na podwyżki ceł. "Umowa to umowa"
Ze świata
Donald Trump
Ruch Trumpa w sprawie ceł, deklaracja przywódcy Iranu, karambol na S3
TO WARTO WIEDZIEĆ
Donald Trump
Kolejny ruch Trumpa. Europa odpowie "bazooką"?
TVN24

Napięcia na linii Waszyngton-Teheran

Obok polityki handlowej, w centrum uwagi rynków finansowych nieustannie znajduje się także geopolityka. Prezydent USA oświadczył w piątek, że rozważa ograniczony atak na Iran. Wcześniej dziennik "Wall Street Journal" informował, że celem takiego ataku byłoby zmuszenie Iranu do spełnienia żądań dotyczących porozumienia na temat programu jądrowego. Według gazety Trump mógłby wydać taki rozkaz w ciągu najbliższych dni.

W czwartek, podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Pokoju, Trump podkreślił, że ma nadzieję na wypracowanie porozumienia z Iranem, i że przekona się, czy jest to możliwe w ciągu 10 dni. Potem określił ten horyzont czasowy na 10-15 dni. USA i Iran wznowiły na początku lutego rozmowy na temat umowy nuklearnej, prowadzone za pośrednictwem Omanu. Po pierwszej rundzie negocjacji, 6 lutego, agencja Reutera podała, że Iran odrzucił amerykańskie wezwania do całkowitego wstrzymania wzbogacania uranu.

W sobotę prezydent Iranu Masud Pezeszkian ogłosił, że jego kraj nie ugnie się pod presją mocarstw światowych w trakcie rozmów nuklearnych ze Stanami Zjednoczonymi - przekazała agencja Reutera, powołując się na irańskie media.

Więcej informacji na temat amerykańskiej polityki może dostarczyć zaplanowane na ten tydzień wystąpienie prezydenta USA. Trump ma wygłosić przemówienie podczas wspólnego posiedzenia Kongresu we wtorek o godz. 21.00 czasu wschodnioamerykańskiego.

Przemówienie będzie dla prezydenta USA okazją do przedstawienia amerykańskiej opinii publicznej argumentów przemawiających za polityką, którą realizował przez pierwsze trzynaście miesięcy swojej drugiej kadencji oraz zmobilizowania wyborców przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi.

Biały Dom nie ujawnił zbyt wielu szczegółów dotyczących treści przemówienia Trumpa przed Kongresem, choć prawdopodobnie dominować będą kwestie wewnętrzne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Najwyższy przywódca duchowy i polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei
Tak Ali Chamenei oddaje władzę
TVN24
Donald Trump
"Ograniczony" atak na Iran? Krótka odpowiedź Trumpa
TVN24
shutterstock_729228883
Fatalne wieści dla portfeli Polaków. "To wszystko niemal gwarantuje" podwyżkę

Nvidia opublikuje wyniki

Dla nastrojów na rynkach akcji kluczowe w tym tygodniu będą wyniki Nvidii. Środowe sprawozdanie giganta półprzewodników, największej firmy na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej, pojawi się w momencie niepewności panującej od początku roku w całym sektorze technologicznym, co negatywnie wpływa na główne indeksy giełdowe.

Według LSEG, w czwartym kwartale roku obrotowego firma ma odnotować ponad 70-proc. wzrost zysku na akcję przy przychodach w wysokości 65,9 mld dolarów. Analitycy szacują, że w nadchodzącym roku obrotowym firma zarobi średnio 7,76 dolara na akcję, co oznacza wzrost o 66 proc.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ursula von der Leyen
Spór o nowe etaty w Brukseli. Blisko 1,5 miliarda euro więcej na pensje
Ze świata
Ursula von der Leyen na nieformalnym szczycie UE
Zmiana unijnej polityki na horyzoncie. "Made in Europe"
Ze świata
Uroczystość przekazania pierwszego seryjnego Przeciwlotniczego Systemu Rakietowo - Artyleryjskiego PILICA dowództwu 34. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w siedzibie jednostki w Bytomiu
Decyzja Unii w sprawie SAFE. Dotyczy Polski
Ze świata

Inflacja w strefie euro

Na rynek spłyną też finalne dane o inflacji strefie euro za styczeń, a także wstępne odczyty za luty z części europejskich gospodarek, w tym z Niemiec, Francji czy Hiszpanii.

Końcowy raport dotyczący inflacji za styczeń w strefie euro dostarczy szczegółowych informacji potrzebnych do ustalenia, co stało za spowolnieniem wzrostu cen usług. Według wstępnych danych, inflacja usług spadła w styczniu do 3,2 proc. w ujęciu rok do roku z 3,4 proc. w grudniu. Niektóre ceny usług są dostosowywane rzadko, a zmiany często koncentrują się tylko w jednym lub dwóch miesiącach na początku roku – styczniu i lutym.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Alicja Skiba/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
biznesBezrobocieGUSMinisterstwo FinansówUSACła Donalda TrumpaUnia EuropejskaStrefa euro
Zobacz także:
warszawa - Grand Warszawski shutterstock_2273493059
Tak typują lewe zwolnienia i nie tylko. "Niewidoczne gołym okiem" 
Maja Piotrowska
Komisja Europejska
UE odpowiada Trumpowi na podwyżki ceł. "Umowa to umowa"
Ze świata
Robert Fico, premier Słowacji
Premier Słowacji: zwrócę się o wstrzymanie dostaw energii do Ukrainy
TVN24
pap_20260114_1V6
Exodus z Wall Street nabiera tempa. Są nowe kierunki
Ze świata
Viktor Orban
Orban zapowiada konsekwencje dla Ukrainy. "Nie będziemy bezczynni"
Ze świata
Książę Andrzej
Sprawa księcia Andrzeja. Parlament przyjrzy się roli wysłanników handlowych
Ze świata
Rafineria w Wołgogradzie
Pół miliona baryłek wyparowało. Rosja produkuje mniej ropy
Ze świata
zakupy koszyk sklep shutterstock_1551021659
Tego Polacy nie kupują w przypadku problemów finansowych
Handel
Każdy chatbot AI to produkt mający zarabiać dla jego twórców
Doświadczasz "efektu Elizy"? Ten tekst może być dla ciebie
Paulina Kaczmarczyk
Rurociąg "Przyjaźń"
"Przyjaźń" dzieli europejskie kraje. O co chodzi w sporze o paliwo
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła główna wygrana w Lotto
Pieniądze
Rurociąg "Przyjaźń"
Ukraina odpowiada Węgrom i Słowacji. "Ultimatum należy stawiać Kremlowi"
TVN24
Donald Trump
Kolejny ruch Trumpa. Europa odpowie "bazooką"?
TVN24
Phil Specter przez kilka dekad sprawował funkcję szefa Microsoft Games
Odchodzi po 38 latach. Zmiany w Microsoft
Tech
Kuba, Hawana
Kryzys na popularnej wśród turystów wyspie. Zamknięto ponad 20 hoteli
Ze świata
jaja jajka shutterstock_2586209839
Salmonella na skorupkach jaj. Jest ostrzeżenie
Handel
Amazon ma już w Polsce trzy magazyny, w których na stale pracuje ok. 6 tys. osób.
Amazon światowym liderem sprzedaży
Ze świata
ROBERT ‌FICO
Premier Słowacji grozi Ukrainie. Daje czas do poniedziałku
Najnowsze
shutterstock_2689724839
Polska notuje miliardy euro deficytu. Udział w tym mają Chiny
Najnowsze
Zimowa burza w Nowym Jorku
Najsłabszy wynik gospodarki USA od pandemii. Trump znalazł winnych
Ze świata
shutterstock_2622625347
Roszczenia firm po uchyleniu ceł Trumpa. Jakie są szanse na zwrot
Ze świata
Wall Street, Nowy Jork
Amerykańskie indeksy w górę po decyzji w sprawie ceł
Rynki
Donald Trump zareagował na wyrok Sądu Najwyższego w sprawie ceł
Trump odpowiada. Ogłasza "globalną taryfę"
Ze świata
Donald J. Trump
Burza po decyzji sądu w USA. J.D. Vance: po prostu bezprawie
Ze świata
shutterstock_2239909941
Ogromna kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
Donald Trump
"Hańba dla narodu". Trump zapowiada nowe cła
Ze świata
Ursula von der Leyen
Spór o nowe etaty w Brukseli. Blisko 1,5 miliarda euro więcej na pensje
Ze świata
UOKiK
Milionowa kara dla firmy pożyczkowej. Sąd przyznał rację UOKiK
Pieniądze
shutterstock_729228883
Fatalne wieści dla portfeli Polaków. "To wszystko niemal gwarantuje" podwyżkę
Rynki
shutterstock_2460004295_1
Ciemne chmury nad branżą. "Rynek to podejście szybko zweryfikował"
Łukasz Figielski

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica