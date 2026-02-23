Tak będzie wyglądał ostatni tydzień lutego w gospodarce

Donald Trump krytykuje decyzję Sądu Najwyższego w sprawie ceł Źródło: Reuters

W Polsce w najbliższych dniach opublikowane zostaną dane dotyczące m.in. styczniowej sprzedaży detalicznej, podaży pieniądza i bezrobocia.

Sprzedaż detaliczna pod presją zimy

W poniedziałek o godzinie 10 Główny Urząd Statystyczny opublikuje dane o sprzedaży detalicznej za styczeń. "Z tego zestawu najbardziej obserwowana przez rynek będzie sprzedaż detaliczna, na której zima mogła odcisnąć swoje piętno" - napisali w raporcie ekonomiści Santander BP.

"Z naszej analizy dotyczącej płatności kartowych wynika, że wpływ pogody na wydatki konsumentów w styczniu nie był dramatyczny, ale wystarczający, aby sprzedaż przyhamowała" - dodali.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes szacują, że sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych w styczniu 2026 r. wzrosła w Polsce o 3,1 proc. rdr, a mdm spadła o 18,8 proc. W grudniu sprzedaż wzrosła o 5,3 proc. rdr i 12,5 proc. mdm.

Jak wskazują ekonomiści Santander BP, pierwsza seria styczniowych danych, opublikowana w ubiegłym tygodniu, ujawniła, że sroga zima zmroziła aktywność gospodarczą na początku roku znacznie bardziej, niż oczekiwano.

"Na razie nie zmniejsza to jednak istotnie naszego optymizmu dotyczącego scenariusza gospodarczego na ten rok, szczególnie, że nasza prognoza wzrostu PKB na poziomie 3,9 proc. nie należy do agresywnych" - napisano w raporcie.

"Wyniki lutego też mogą być dość słabe pod wpływem warunków atmosferycznych, co może zaważyć na wzroście PKB w I kwartale, ale w dalszej części roku prawdopodobne jest ożywienie, któremu będą sprzyjać czynniki krajowe (cykl inwestycyjny) i zagraniczne (ożywienie popytu zagranicznego). To ostatnie coraz wyraźniej jest sygnalizowane przez poprawiające się indeksy koniunktury w gospodarkach rozwiniętych" - dodano.

Sprzedaż obligacji i wykonanie budżetu

Na środę Ministerstwo Finansów zaplanowało aukcję sprzedaży obligacji. W miesięcznym planie resort informował, że na przetargu 25 lutego zaoferuje papiery za 7-12 mld zł. Oferowane serie to: OK0128, WZ0930, PS0131, NZ0331, DS1035; możliwe obligacje typu IZ oraz inne serie.

MF powinien też wkrótce opublikować dane o wykonaniu budżetu państwa za cały 2025 r. Z sejmowego kalendarza wynika, że w czwartek odbędzie się posiedzenie Podkomisji stałej do kontroli realizacji budżetu, na której resort finansów przedstawi szacunkowe dane.

Rating Fitch dotyczący Polski

Pod koniec tygodnia uwagę krajowych inwestorów zwróci przegląd polskiego ratingu przez agencję Fitch.

"Nie spodziewamy się żadnej zmiany. Przemawiają za tym m.in. niedawne wypowiedzi analityka Fitch m.in. o tym, że od zmiany perspektywy do zmiany ratingu mija zwykle od 1 do 2 lat i że obecna ocena wiarygodności Polski może pozostać bez zmian do 2027 r. lub dłużej nawet jeśli nie będzie konsolidacji fiskalnej" - oceniają ekonomiści Santander BP.

Spór o cła Trumpa

Nie bez znaczenia będą też wydarzenia z zagranicy. W piątek Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zadał poważny cios w centralny punkt polityki zagranicznej i gospodarczej prezydenta USA Donalda Trumpa, unieważniając cła nałożone na podstawie ustawy IEEPA (International Emergency Economic Powers Act).

Obalone zostały najbardziej kontrowersyjne podatki importowe, w tym 10 proc. cło minimalne na towary niemal z wszystkich państw, 15 proc. cła na towary z UE, a także karne cła nakładane na Chiny, Kanadę, Meksyk, czy Brazylię.

Prezydent USA skrytykował decyzję sądu i zapowiedział, że podniesie z 10 do 15 proc. tymczasową globalną stawkę celną na towary importowane.

Po decyzji Sądu Najwyższego o unieważnieniu ceł nałożonych przez prezydenta USA Donalda Trumpa amerykańskie firmy domagają się zwrotu kosztów ceł o łącznej wysokości ponad 130 mld dolarów – informował w sobotę brytyjski dziennik "Financial Times".

Napięcia na linii Waszyngton-Teheran

Obok polityki handlowej, w centrum uwagi rynków finansowych nieustannie znajduje się także geopolityka. Prezydent USA oświadczył w piątek, że rozważa ograniczony atak na Iran. Wcześniej dziennik "Wall Street Journal" informował, że celem takiego ataku byłoby zmuszenie Iranu do spełnienia żądań dotyczących porozumienia na temat programu jądrowego. Według gazety Trump mógłby wydać taki rozkaz w ciągu najbliższych dni.

W czwartek, podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Pokoju, Trump podkreślił, że ma nadzieję na wypracowanie porozumienia z Iranem, i że przekona się, czy jest to możliwe w ciągu 10 dni. Potem określił ten horyzont czasowy na 10-15 dni. USA i Iran wznowiły na początku lutego rozmowy na temat umowy nuklearnej, prowadzone za pośrednictwem Omanu. Po pierwszej rundzie negocjacji, 6 lutego, agencja Reutera podała, że Iran odrzucił amerykańskie wezwania do całkowitego wstrzymania wzbogacania uranu.

W sobotę prezydent Iranu Masud Pezeszkian ogłosił, że jego kraj nie ugnie się pod presją mocarstw światowych w trakcie rozmów nuklearnych ze Stanami Zjednoczonymi - przekazała agencja Reutera, powołując się na irańskie media.

Więcej informacji na temat amerykańskiej polityki może dostarczyć zaplanowane na ten tydzień wystąpienie prezydenta USA. Trump ma wygłosić przemówienie podczas wspólnego posiedzenia Kongresu we wtorek o godz. 21.00 czasu wschodnioamerykańskiego.

Przemówienie będzie dla prezydenta USA okazją do przedstawienia amerykańskiej opinii publicznej argumentów przemawiających za polityką, którą realizował przez pierwsze trzynaście miesięcy swojej drugiej kadencji oraz zmobilizowania wyborców przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi.

Biały Dom nie ujawnił zbyt wielu szczegółów dotyczących treści przemówienia Trumpa przed Kongresem, choć prawdopodobnie dominować będą kwestie wewnętrzne.

Nvidia opublikuje wyniki

Dla nastrojów na rynkach akcji kluczowe w tym tygodniu będą wyniki Nvidii. Środowe sprawozdanie giganta półprzewodników, największej firmy na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej, pojawi się w momencie niepewności panującej od początku roku w całym sektorze technologicznym, co negatywnie wpływa na główne indeksy giełdowe.

Według LSEG, w czwartym kwartale roku obrotowego firma ma odnotować ponad 70-proc. wzrost zysku na akcję przy przychodach w wysokości 65,9 mld dolarów. Analitycy szacują, że w nadchodzącym roku obrotowym firma zarobi średnio 7,76 dolara na akcję, co oznacza wzrost o 66 proc.

Inflacja w strefie euro

Na rynek spłyną też finalne dane o inflacji strefie euro za styczeń, a także wstępne odczyty za luty z części europejskich gospodarek, w tym z Niemiec, Francji czy Hiszpanii.

Końcowy raport dotyczący inflacji za styczeń w strefie euro dostarczy szczegółowych informacji potrzebnych do ustalenia, co stało za spowolnieniem wzrostu cen usług. Według wstępnych danych, inflacja usług spadła w styczniu do 3,2 proc. w ujęciu rok do roku z 3,4 proc. w grudniu. Niektóre ceny usług są dostosowywane rzadko, a zmiany często koncentrują się tylko w jednym lub dwóch miesiącach na początku roku – styczniu i lutym.

