Trump zatrząsł giełdami. Wiceprezydent zabrał głos

J.D. Vance o cłach Trumpa

- To jak pacjent, który był bardzo chory. Przeprowadziliśmy operację, a teraz nadszedł czas, aby pacjent wyzdrowiał. I dokładnie to robimy - stwierdził amerykański wiceprezydent. Wyraził przy tym opinię, że ceną za "jeden zły dzień na giełdzie" jest "kwitnąca giełda przez długi czas, ponieważ ponownie inwestujemy w Stany Zjednoczone Ameryki".

Powiedział też, że ekipa Trumpa realizuje obietnice wyborcze, a wprowadzenie ceł nie mogło być dla nikogo zaskoczeniem. - Mieliście politykę gospodarczą, która nagradzała wysyłanie naszych miejsc pracy do Chin zamiast inwestowania w amerykańskich pracowników. (...) Prezydent Trump startował (w wyborach - red.), by to zmienić. Obiecał, że to zmieni, a teraz to zrobił - powiedział Vance.