Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Trump obiecuje boom naftowy w Wenezueli. Ekspert: obawiam się, że historia się powtórzy

shutterstock_2321936063
Jak USA będzie rządziło Wenezuelą? Donald Trump o szczegółach
Źródło: TVN24
Donald Trump w zaledwie kilka godzin po pojmaniu wenezuelskiego dyktatora Nicolasa Maduro przez siły amerykańskie obiecał, że Wenezuela odnotuje znaczące wzrosty wydobycia ropy naftowej przez najbliższe lata. To jednak może być trudne - ocenia agencja Reuters. Nawet jeśli amerykańscy giganci naftowi zainwestują w tym kraju miliardy dolarów.

Wenezuela może dysponować największymi na świecie szacunkowymi rezerwami ropy naftowej. Jednak wydobycie gwałtownie spadło w ciągu ostatnich dziesięcioleci z powodu złego zarządzania i braku inwestycji ze strony firm zagranicznych po tym, jak Wenezuela znacjonalizowała operacje naftowe w latach 2000., w tym aktywa Exxon Mobil i ConocoPhillips.

Kraj ten - członek-założyciel OPEC wraz z Iranem, Irakiem, Kuwejtem i Arabią Saudyjską – wydobywał w latach 70. XX wieku aż 3,5 miliona baryłek dziennie, co wówczas stanowiło ponad 7 proc. światowego wydobycia ropy naftowej. Produkcja spadła poniżej 2 milionów baryłek dziennie w latach 2010–2019 i w ubiegłym roku wynosiła średnio około 1,1 miliona baryłek dziennie, czyli zaledwie 1 proc. globalnego wydobycia.

Złoża ropy naftowej na świecie
Złoża ropy naftowej na świecie
Źródło: PAP

Bariery do pokonania

Analitycy Reutersa ocenili, że firmy, które chciałyby tam obecnie zainwestować, musiałyby zmierzyć się z problemami bezpieczeństwa, zniszczoną infrastrukturą, pytaniami o legalność amerykańskiej operacji pojmania Maduro i potencjalną długoterminową niestabilnością polityczną.

- Amerykańskie firmy nie wrócą, dopóki nie będą miały pewności, że otrzymają zapłatę i będą miały przynajmniej minimalne zabezpieczenie - powiedział Mark Christian, dyrektor ds. rozwoju biznesu w CHRIS Well Consulting. Dodał również, że firmy nie wrócą, dopóki sankcje wobec tego kraju nie zostaną zniesione.

Wenezuela będzie musiała również zreformować swoje prawo, aby umożliwić większe inwestycje zagranicznym firmom naftowym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Maduro
Maduro "aresztowany bez problemów, bez oporu ze strony wojska"
TVN24
Wenezuela
"Trumpowi nigdy nie chodziło o demokratyzację w Wenezueli". A o co?
TVN24
Manuel Noriega, Juan Orlando Hernandez, Nicolas Maduro 
Maduro nie będzie pierwszy. Oni też stawali przed amerykańskim sądem
TVN24

Wenezuela znacjonalizowała przemysł w latach 70. XX wieku, a w latach 2000. nakazała przymusową migrację do spółek joint venture kontrolowanych przez państwową spółkę naftową PDVSA. Większość firm, w tym Chevron - jedyna amerykańska firma działająca obecnie w Wenezueli - wynegocjowała wyjście z branży i przeniosła się do innych, podczas gdy garstka innych nie doszła do porozumienia i złożyła wniosek o arbitraż.

Ekspert: nieudana transformacja polityczna może prowadzić do lat oporu

- Jeśli Trump i spółka zdołają doprowadzić do pokojowej transformacji z niewielkim oporem, to w ciągu pięciu do siedmiu lat nastąpi znaczący wzrost produkcji ropy naftowej, ponieważ infrastruktura zostanie naprawiona, a inwestycje uporządkowane – powiedział Reutersowi Thomas O’Donnell, strateg ds. energetyki i geopolityki.

Dodał, że ciężka ropa wydobywana w tym kraju dobrze sprawdza się w rafineriach na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej w USA, a także może być mieszana z lżejszą ropą uzyskiwaną metodą szczelinowania hydraulicznego.

Jednak, jak ocenia Reuters, jest to zależne od tego, czy wszystko pójdzie dobrze. A wiele rzeczy może pójść nie tak.

- Nieudana transformacja polityczna, której towarzyszy poczucie dominacji Stanów Zjednoczonych, może prowadzić do lat oporu - stwierdził O’Donnell, zwracając uwagę na uzbrojone grupy obywateli i grupy partyzanckie działające w kraju.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Delcy Rodriguez
Rubio "właśnie z nią rozmawiał i zasadniczo jest gotowa"
TVN24
Nicolas Maduro
Namaszczony na następcę, doprowadził kraj do kompletnej ruiny
TVN24
Donald Trump
Trump: będziemy prowadzić Wenezuelę do czasu udanej transformacji. Pojawi się grupa ludzi
TVN24

Amerykańskie firmy naftowe w Wenezueli

- Amerykański Chevron byłby w stanie odnieść największe korzyści z ewentualnego otwarcia wydobycia ropy naftowej w Wenezueli - ocenił Francisco Monaldi, dyrektor Programu Energetycznego Ameryki Łacińskiej w Instytucie Bakera Uniwersytetu Rice'a w Houston. Dodał, że inne amerykańskie firmy naftowe będą uważnie śledzić sytuację polityczną i czekać na rozwój sytuacji operacyjnej i ram kontraktowych.

Chevron to jedyny amerykański koncern działający obecnie w Wenezueli. Conoco ubiega się o miliardy dolarów za przejęcie trzech projektów naftowych prawie dwie dekady temu, a Exxon również był uwikłany w długie postępowania arbitrażowe przeciwko Wenezueli po wycofaniu się z kraju prawie dwie dekady temu.

- Firmą, która prawdopodobnie będzie bardzo zainteresowana powrotem, jest Conoco, ponieważ jest im winna ponad 10 miliardów dolarów i jest mało prawdopodobne, że otrzymają spłatę bez powrotu do kraju - ocenił Monaldi. - Exxon również mógłby wrócić, ale nie jest winien aż tyle pieniędzy - dodał ekspert

Nagranie Maduro z siedziby antynarkotykowej agencji. Dyktator złożył życzenia
Dowiedz się więcej:

Nagranie Maduro z siedziby antynarkotykowej agencji. Dyktator złożył życzenia

TVN24

- ConocoPhillips monitoruje rozwój sytuacji w Wenezueli i jej potencjalne konsekwencje dla globalnego zaopatrzenia w energię i stabilności. Spekulowanie na temat jakichkolwiek przyszłych działań biznesowych lub inwestycji byłoby przedwczesne - powiedział rzecznik firmy w komentarzu przesłanym e-mailem do agencji Reuters.

Chevron, który eksportuje około 150 tys. baryłek ropy dziennie z Wenezueli do amerykańskiego wybrzeża Zatoki Meksykańskiej, musiał w ciągu ostatniego roku ostrożnie manewrować z administracją Trumpa, aby utrzymać swoją obecność w kraju. Prezes Mike Wirth powiedział w grudniu, że rozmawiał z administracją Trumpa o tym, jak ważne jest utrzymanie amerykańskiej obecności w kraju w różnych cyklach politycznych.

Firma naftowa działa w Wenezueli od ponad 100 lat i w sobotę oświadczyła, że ​​oprócz integralności aktywów koncentruje się na bezpieczeństwie i dobrostanie swoich pracowników. - Wciąż działamy w pełnej zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami – powiedział rzecznik Chevron w odpowiedzi na pytania przesłanej agencji e-mailem.

Exxon do momentu publikacji nie odpowiedział na prośbę agencji Reuters o komentarz.

Narada członków OPEC i sojuszników

OPEC i sojusznicy spotkają się w niedzielę i prawdopodobnie utrzymają obecną politykę wydobycia ropy naftowej. Grupa zwiększa produkcję od ubiegłego roku, podsycając obawy o globalny nadmiar podaży, ale zgodziła się wstrzymać wzrosty wydobycia ropy w styczniu, lutym i marcu.

Paraliż naftowy w Wenezueli
Dowiedz się więcej:

Paraliż naftowy w Wenezueli

Ed Hirs, pracownik naukowy ds. energii na Uniwersytecie w Houston, powiedział, że ostatnie wydarzenia w Wenezueli będą miały na razie niewielki wpływ na ceny ropy naftowej i benzyny w USA, ponieważ większość produkcji tego kraju trafia obecnie na Kubę i do Chin. Dodał również, że historia zna wiele przykładów niedawnych amerykańskich ekspansji, które nie przyniosły znaczących rezultatów amerykańskim firmom.

- Trump dołącza teraz do grona prezydentów USA, którzy obalili reżimy w krajach bogatych w ropę naftową. Bush w Iraku. Obama w Libii. W tych przypadkach Stany Zjednoczone nie odniosły żadnych korzyści z ropy. Obawiam się, że historia powtórzy się w Wenezueli - powiedział Hirs.

Tankowce wyczarterowane przez Chevron były jednymi z niewielu, które wypłynęły z Wenezueli w ciągu ostatniego miesiąca po grudniowym ogłoszeniu Trumpa o "blokadzie".

Być może właśnie tutaj może pojawić się jedno szybkie zwycięstwo, jeśli Trumpowi uda się wznowić dopływ wenezuelskiej ropy do Zatoki Meksykańskiej, potencjalnie wspierając rafinerie takie jak Valero. Obecnie wygląda na to, że dzieje się dokładnie odwrotnie.

OGLĄDAJ: Najnowsze wydanie "Loży prasowej"
tak banery dla macka_loza prasowa_19

Najnowsze wydanie "Loży prasowej"
NA ŻYWO

tak banery dla macka_loza prasowa_19
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: JBula_62/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Donald TuskWenezuelaNicolas MaduroRopa naftowa
Zobacz także:
Schiphol Airport
Opóźnienia i odwołane loty. Kłopoty na jednym z czołowych europejskich lotnisk
Ze świata
pap_20090522_0L8
Paraliż naftowy w Wenezueli
Rynki
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Ogromna kumulacja w Lotto
Pieniądze
jaczew wieś budynki miasteczko domy
Tak Polacy oceniają życie na wsi
Z kraju
FACET-KOMPUTER-NOC-MIESZKANIE-shutterstock_1804298107
Cyberzagrożenia w 2026 roku. Sztuczna inteligencja coraz częściej wykorzystywana do oszustw
Tech
Air India
Pilot wyprowadzony z samolotu pod wpływem alkoholu
Ze świata
Norwegia
Prawie każdy nowy samochód w tym europejskim kraju to elektryk
Moto
chiny serwer serwery - humphery shutterstock_2159836695
Centra danych pochłoną rekordowe ilości wody. Alarmujące dane
Tech
Donald Trump
"Transakcja zostaje niniejszym zakazana". Trump blokuje umowę dotyczącą chipów
Ze świata
Funchal, Madera
Polacy podbijają popularny kierunek turystyczny. Wyprzedzili nas tylko Niemcy
Turystyka
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Padła główna wygrana w Eurojackpot
Pieniądze
Pełczyńska-Nałęcz o zwiększeniu środków własnych UE na inwestycje
Potężny przelew dla Polski. "Absolutny rekord"
Z kraju
shutterstock_2661294873_1
Grok od Elona Muska "rozbiera" ludzi. "Niekontrolowana AI szaleje"
Tech
CNA091626
Klamka zapadła. Znany zakład do likwidacji
Z kraju
Elon Musk
Tesla zdetronizowana. Oto nowy lider rynku samochodów elektrycznych
Moto
Szefowa EBC Christine Lagarde
Tajemnice wynagrodzenia Lagarde. Ile naprawdę trafia na jej konto?
Ze świata
Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, ceny lokali mieszkalnych w drugim kwartale wzrosły
Tutaj mieszkania podrożały najbardziej
Nieruchomości
portfel euro shutterstock_2066875919
Polska noblistka na banknocie euro? Kontrowersje wokół nazwiska
Pieniądze
Najbogatsi ludzie świata na inauguracji prezydentury Donalda Trumpa
Hołd, władza, opór. "Mamy dwa globalne zjawiska"
Maja Piotrowska
Warszawa
"Niepokojące" prognozy dla Polski
Z kraju
biuro urzad dokumenty stempel shutterstock_2319031743
Wstrzymana rewolucja w prawie pracy. O co chodzi w reformie
Prawo
Elon Musk
Elon Musk z planem w sprawie implantów mózgowych. "Masowa produkcja"
Tech
warszawa tlum zima shutterstock_2573188091
Skandalicznie niskie stawki. "Jak są już niepotrzebni, to ich się wyrzuca"
Dla pracownika
Donald Trump
Trump nagle zmienił zdanie. Podpis w ostatniej chwili
Ze świata
Spaghetti al pomodoro
Waszyngton zmienia zdanie w sprawie makaronu
Ze świata
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Opłata w górę. Oto nowe stawki
Pieniądze
Satelita Starlink
Starlink obniży orbitę swoich satelitów
Tech
prąd, energia, przedłużacz
Ceny prądu bez mrożenia. Minister komentuje
Pieniądze
shutterstock_2677174445
Chiński gigant może prześcignąć Teslę
Moto
Oszust próbował wyłudzić od seniorki gotówkę (zdjęcie ilustracyjne)
Kara może sięgnąć 30 tysięcy złotych. Nowe przepisy
Prawo

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica