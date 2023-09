Czerwień na polskiej giełdzie. Mocna przecena akcji spółek energetycznych

WIG około godziny 13.30 spadał o 1,65 proc. do 66 707,25 pkt. Z kolei WIG20 tracił 2,50 proc., obniżając się do 1956,12 pkt. WIG20 to jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych indeksów Giełdy Papierów Wartościowych. Indeks zawiera notowania 20 największych spółek z warszawskiego parkietu. WIG20 w środę spada najmocniej w całej Europie, biorąc pod uwagę główne indeksy na Starym Kontynencie.

Spółki energetyczne w dół

Wiceminister aktywów państwowych o NABE

Do NABE trafić mają wytwórcze aktywa węglowe kontrolowanych przez państwo spółek energetycznych. O możliwym opóźnieniu prac nad ustawą mówił we wtorek wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły. To jednocześnie pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

- Jeśli się to nie wydarzy, to od razu po wyborach przystąpimy do kontynuacji prac. (…) Gdyby to nie był rok wyborczy, to w normalnym trybie do końca roku powinniśmy zamknąć kwestię NABE. Ze względu na rok wyborczy mamy pewną perturbację. (…) Z mojego punktu widzenia genialnym momentem byłoby powołanie NABE od 1 stycznia, by mogła zacząć działać od początku 2024 roku. Jeśli wygramy wybory, będzie dokładać wszelkich starań, by tak się stało. To jedna ze strategicznych spraw - zapowiedział wiceminister aktywów państwowych.