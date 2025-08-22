Tąpnięcie na akcjach banków po zapowiedzi ministerstwa

Indeks WIG-Banki stracił podczas piątkowych notowań na warszawskiej giełdzie ponad 10 procent, podczas gdy WIG20 zniżkował o ponad 4,6 procent. Przyczyną spadków była zapowiedź Ministerstwa Finansów, które poinformowało, że planuje podwyżkę stawki podatku dochodowego (CIT) od banków.

Najsłabszy w piątek był PKO BP, którego akcje na zamknięciu piątkowych notowań straciły ponad 12 proc., Pekao spadło o ponad 11 proc., a Alior Bank o ponad 9 proc. Akcje Millennium zniżkowały o niemal 8 proc.

Podwyżka CIT dla banków

W czwartek Ministerstwo Finansów zapowiedziało podwyżkę stawki podatku dochodowego od banków. Na stronie kancelarii premiera opublikowano założenia do projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, nad którym pracuje resort finansów.

- By sfinansować rosnące wydatki obronne, Ministerstwo Finansów planuje podwyżkę stawki podatku dochodowego od banków – powiedział w czwartek wiceminister finansów Jarosław Neneman. – Stawka wzrośnie z 19 proc. do 30 proc. w roku 2026, w roku 2027 będzie to 26 proc., a w kolejnych latach będzie to 23 proc. – dodał.

PKO BP kurs notowania spółki 20-22 sierpnia 2025 Stooq

"Najgorsza zmiana" w ostatnich latach

"Dziś, po informacji o zwiększeniu podatku CIT dla banków, indeks WIG-Banki spadł o 10,1 proc. To piąty największy dzienny spadek indeksu w ciągu ostatnich 20 lat. Wyraźnie większe spadki (po 15 proc.) indeks zanotował jedynie po wybuchu wojny na Ukrainie oraz w czasie pandemii COVID-19" - napisali wieczorem w piątek analitycy Biura Maklerskiego Pekao.

Analitycy z Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska uważają, że negatywna reakcja inwestorów na zapowiedź Ministerstwa Finansów nie powinna dziwić, biorąc pod uwagę skalę obciążenia pożyczkodawców.

"Rynek oswoił się już z pomysłem podatku od odsetek od rezerw utrzymywanych przez banki w NBP, a teraz musi zdyskontować kilkukrotnie większe obciążenie. Według szacunków podwyżka podatku CIT obniży prognozowane zyski banków na 2026 r. o kilkanaście procent. Tym samym obniży także wartość wypłacanych dywidend z zysków za 2026 r. Od 2028 r. wpływ na wyniki sektora powinien być niski – jednocyfrowy" - podali analitycy w alercie rynkowym.

"Zmiany te oceniamy negatywnie i w krótkim terminie mogą one wpłynąć na pogorszenie się sentymentu wobec notowanych na giełdzie pożyczkodawców" - dodali.

W porannym raporcie Michał Konarski z mBanku napisał, że "proponowane zmiany podatkowe uważamy za bardzo negatywne. Szacujemy, że średni wpływ na zysk netto polskich banków objętych naszą analizą wyniesie 16 proc. w 2026 r., 9 proc. w 2027 r. i ok. 3 proc. od 2028 r. Zmiany obniżą również stopę dywidendy za 2027 r. o ok. 1 punkt procentowy".

Jego zdaniem jest to najgorsza zmiana dla polskiego sektora bankowego w ostatnich latach, nawet biorąc pod uwagę wprowadzenie specjalnego podatku od aktywów bankowych czy wakacji kredytowych.

"Uważamy, że propozycja podwyższenia CIT jest gorsza niż wprowadzenie podatku od zysków nadzwyczajnych, ponieważ podwyżka podatku będzie miała charakter trwały, nawet przy znacznie niższych stawkach rynkowych" - stwierdził Konarski.

Jego zdaniem podwyżka podatku CIT w latach 2026-2027 może skłonić banki do zwiększenia kosztów (np. na IT, doradztwo, wynagrodzenia) lub rezerw w celu obniżenia bazy podatkowej, co może przełożyć się na znacznie niższy zwrot z kapitału własnego, niż wynikałoby z podwyżki CIT.

Przewidywany termin wejścia zmian w życie to 1 stycznia 2026 r.

Autorka/Autor:BC,jw/ams,dap

Źródło: PAP