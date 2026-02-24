Logo TVN24
Rynki

Szef JPMorgan ostrzega przed krachem. "Nie wiem, jak długo będzie świetnie dla wszystkich"

Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI
Źródło: TVN24 BiS
Szef największego banku w Stanach Zjednoczonych ostrzega przed nadmiernym optymizmem na rynkach. Jamie Dimon wskazuje, że euforia wokół sztucznej inteligencji, rekordowe poziomy aktywów i ryzykowne decyzje części instytucji finansowych mogą zakończyć się powtórką kryzysu z 2008 roku.

Prezes JPMorgan Chase Jamie Dimon powiedział w poniedziałek, że obecne warunki finansowe oraz działania banków robiących "głupie rzeczy", takie jak udzielanie ryzykownych kredytów, mogą doprowadzić do załamania rynku podobnego do tego sprzed globalnego kryzysu finansowego w 2008 roku.

- Pewnego dnia pojawi się cykl - stwierdził. - Nie wiem, jaki zbieg wydarzeń ten cykl wywoła. Mój niepokój jest duży. Nie uspokaja mnie fakt, że ceny aktywów są wysokie. W rzeczywistości uważam, że to zwiększa ryzyko - powiedział Dimon.

W rozmowie z inwestorami Dimon ocenił, że obecne warunki rynkowe, w tym rekordowe poziomy notowań, mogą być powodem do obaw.

Bitcoin
Bitcoin w odwrocie. Inwestorzy pełni obaw
pap_20260114_1V6
Exodus z Wall Street nabiera tempa. Są nowe kierunki
Ze świata
giełda ludzie wall street shutterstock_2577625569
Tydzień na rynkach. Co czeka giełdę w tym tygodniu

"Rosnąca fala unosiła wszystkie łodzie"

- Niestety, widzieliśmy to w 2005, 2006 i 2007 roku - niemal to samo. Rosnąca fala unosiła wszystkie łodzie. Wszyscy zarabiali dużo pieniędzy. Ludzie zadłużali się do granic możliwości. Niebo było granicą - mówił.

- I myślę, że dziś rosnąca fala unosi wszystkie łodzie. Moim zdaniem ludzie zaczynają czuć się zbyt komfortowo, wierząc, że to jest trwałe - te wysokie ceny aktywów i duże wolumeny - i że nie będziemy mieli żadnych problemów - dodał.

- Nie wiem, jak długo będzie świetnie dla wszystkich. Widzę kilka osób robiących głupie rzeczy.

Dimon nie wskazał, o które instytucje chodzi. Zapewnił jednocześnie inwestorów, że jego bank, największy w kraju, jest "dość ostrożny", podkreślając: "trzymamy się naszych zasad".

Szef giganta ostrzega. "Kiedy widzisz jednego karalucha, prawdopodobnie jest ich więcej"
Szef giganta ostrzega. "Kiedy widzisz jednego karalucha, prawdopodobnie jest ich więcej"

Ze świata

AI jak wcześniejsze wstrząsy

Szef JPMorgan Chase odniósł się także do obaw inwestorów związanych ze sztuczną inteligencją i jej wpływem na sektor oprogramowania. Jego zdaniem takie zjawiska są typowe dla wcześniejszych zakłóceń na rynkach finansowych.

- W cyklu kredytowym zawsze pojawia się jakieś zaskoczenie - powiedział, wskazując na branże, które przez lata uchodziły za stabilne, zanim zaczęły mieć problemy, jak gazety, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej czy firmy telekomunikacyjne.

- Tym razem może to być oprogramowanie, z powodu AI. Pod spodem przesuwają się płyty tektoniczne, co sprawia, że branża staje przed wyzwaniami.

Opracował Jan Sowa/ams

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: FotoField/Shutterstock

USAGospodarka USASztuczna inteligencja
