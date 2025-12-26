Logo TVN24
Szef Apple inwestuje w markę sportową. "Umiarkowanie pozytywny sygnał"

tim cook
Apple ujawniło w raporcie finansowym, jak wygląda sprzedaż iPhone'a 17
Dyrektor generalny Apple, Tim Cook, kupił akcje Nike o wartości około 3 milionów dolarów, niemal podwajając swój osobisty udział w tej firmie odzieżowej. Ruch ten został odebrany jako wyraz zaufania do strategii naprawczej ogłoszonej przez prezesa Nike, Elliotta Hilla - podała agencja Reuters.

Akcje Nike zakończyły środową sesję wzrostem o 4,6 proc. po tym, jak z dokumentów regulacyjnych wynikło, że Cook - członek zarządu Nike od 2005 roku - nabył 50 tysięcy akcji po 58,97 dolara za sztukę. Na dzień 22 grudnia posiadał on około 105 tysięcy akcji.

- Był to największy zakup akcji Nike przez członka zarządu lub kierownictwa firmy na rynku otwartym i prawdopodobnie największy od ponad dekady - zauważył analityk Jonathan Komp z Baird Equity Research, cytowany przez Reutersa. - Postrzegamy ten ruch Cooka jako pozytywny sygnał dotyczący postępów pod kierownictwem Elliotta Hilla i działań Nike w ramach programu "Win Now" - dodał.

Zakup nastąpił kilka dni po tym, jak Nike poinformowało o słabszych marżach kwartalnych i spadku sprzedaży w Chinach. Prezes Hill stara się ożywić popyt poprzez nowe działania marketingowe oraz innowacje skoncentrowane na bieganiu i sporcie, jednocześnie ograniczając ofertę marek lifestyle'owych, które radziły sobie gorzej.

- Fakt, że Tim Cook kupuje akcje jako osoba z wewnątrz, to umiarkowanie pozytywny sygnał - ocenił David Sowerby, zarządzający portfelem w Ancora Advisors.

Firma ta sprzedała swoje udziały w Nike ponad rok temu, tłumacząc decyzję "utrzymującym się wpływem nieefektywnego kierownictwa", nadmiarem zapasów, słabą innowacyjnością w kluczowych kategoriach, takich jak obuwie biegowe, oraz utratą udziałów w rynku na rzecz konkurencji.

Czytaj też: Znana marka podnosi ceny

Trudna sytuacja Nike

Mimo to realizacja nowej strategii obciąża marże Nike, które spadają już od ponad roku. Próby odzyskania pozycji na wrażliwym na ceny rynku chińskim również nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Od ogłoszenia wyników 18 grudnia akcje Nike straciły prawie 13 proc. i będzie to kolejny, już czwarty rok spadków. Kurs akcji, które należą do najsłabszych w indeksie Dow Jones, zakończył środową sesję na poziomie 60 dolarów.

shutterstock_1468592330
Skutek ceł Trumpa. Znana marka zapowiada podwyżki
Ze świata
ulica ludzie slonce pasy shutterstock_565189495
Jak długo gotować jajko? Ile wzrostu ma Tom Cruise?
Tech
FaceTime
Rosja blokuje popularną aplikację do komunikacji. Powodem ma być "działalność przestępcza"
Tech

Cook pozostaje w bardzo bliskich relacjach ze współzałożycielem Nike, Philem Knightem, który w 2016 roku ustąpił ze stanowiska przewodniczącego rady nadzorczej. Analityk Jonathan Komp podkreślił, że Cook aktywnie doradzał firmie w kluczowych decyzjach strategicznych, w tym przy wyborze i powołaniu Elliotta Hilla na stanowisko prezesa w ubiegłym roku.

Autorka/Autor: BC

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: John Gress Media Inc/Shutterstock

Apple
