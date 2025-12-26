Szef Apple inwestuje w markę sportową. "Umiarkowanie pozytywny sygnał"

Apple ujawniło w raporcie finansowym, jak wygląda sprzedaż iPhone'a 17

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Akcje Nike zakończyły środową sesję wzrostem o 4,6 proc. po tym, jak z dokumentów regulacyjnych wynikło, że Cook - członek zarządu Nike od 2005 roku - nabył 50 tysięcy akcji po 58,97 dolara za sztukę. Na dzień 22 grudnia posiadał on około 105 tysięcy akcji.

- Był to największy zakup akcji Nike przez członka zarządu lub kierownictwa firmy na rynku otwartym i prawdopodobnie największy od ponad dekady - zauważył analityk Jonathan Komp z Baird Equity Research, cytowany przez Reutersa. - Postrzegamy ten ruch Cooka jako pozytywny sygnał dotyczący postępów pod kierownictwem Elliotta Hilla i działań Nike w ramach programu "Win Now" - dodał.

Zakup nastąpił kilka dni po tym, jak Nike poinformowało o słabszych marżach kwartalnych i spadku sprzedaży w Chinach. Prezes Hill stara się ożywić popyt poprzez nowe działania marketingowe oraz innowacje skoncentrowane na bieganiu i sporcie, jednocześnie ograniczając ofertę marek lifestyle'owych, które radziły sobie gorzej.

- Fakt, że Tim Cook kupuje akcje jako osoba z wewnątrz, to umiarkowanie pozytywny sygnał - ocenił David Sowerby, zarządzający portfelem w Ancora Advisors.

Firma ta sprzedała swoje udziały w Nike ponad rok temu, tłumacząc decyzję "utrzymującym się wpływem nieefektywnego kierownictwa", nadmiarem zapasów, słabą innowacyjnością w kluczowych kategoriach, takich jak obuwie biegowe, oraz utratą udziałów w rynku na rzecz konkurencji.

Czytaj też: Znana marka podnosi ceny

Trudna sytuacja Nike

Mimo to realizacja nowej strategii obciąża marże Nike, które spadają już od ponad roku. Próby odzyskania pozycji na wrażliwym na ceny rynku chińskim również nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Od ogłoszenia wyników 18 grudnia akcje Nike straciły prawie 13 proc. i będzie to kolejny, już czwarty rok spadków. Kurs akcji, które należą do najsłabszych w indeksie Dow Jones, zakończył środową sesję na poziomie 60 dolarów.

Cook pozostaje w bardzo bliskich relacjach ze współzałożycielem Nike, Philem Knightem, który w 2016 roku ustąpił ze stanowiska przewodniczącego rady nadzorczej. Analityk Jonathan Komp podkreślił, że Cook aktywnie doradzał firmie w kluczowych decyzjach strategicznych, w tym przy wyborze i powołaniu Elliotta Hilla na stanowisko prezesa w ubiegłym roku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD