Złoty odetchnął po decyzji RPP

RPP zdecydowała się obniżyć stopy procentowe NBP o 25 punktów bazowych. Stopa referencyjna spadnie do poziomu 5,75 proc. Większość ekonomistów największych banków w Polsce spodziewała się obniżki stóp procentowych w październiku o 25 punktów bazowych.

Komentarze ekonomistów

"Złoty zyskuje po cięciu stóp z 6,0 do 5,75 proc. Ruch RPP jest zgodny z konsensusem, ale po wrześniowym zaskoczeniu liczne były prognozy zakładające kolejne zdecydowane cięcie. EUR / PLN spada dziś 0,7% i narusza 4,60. W tych okolicach kurs euro zawracał w minionym miesiącu" - zwrócił uwagę we wpisie w serwisie X (dawniej Twitter) Bartosz Sawicki, analityk rynków finansowych w cinkciarz.pl.

"Cięcie stóp procentowych o 25 pb prowadzi w pierwszej reakcji do podbicia złotego, pomimo iż decyzja jest zgodna z konsensusem. Dzieje się tak dlatego, że poprzednia obniżka o 75 pb mocno nadszarpnęła zaufanie do RPP i były obawy o mocniejsze cięcie dziś" - napisał Jacek Rzeźniczek, analityk stooq.pl.

"Rada Polityki Pieniężnej zrobiła dokładnie to, czego oczekiwał rynek. Tnie stopy procentowe o 25 punktów bazowych do 5,75%, co wydawało się dosyć oczywiste biorąc pod uwagę dosyć mocny spadek inflacji za wrzesień. Wobec sprostaniu oczekiwaniom inwestorów, złoty tym razem umocnił się po decyzji" - czytamy w komentarzu Michała Stajniaka, wicedyrektora działu analiz XTB.