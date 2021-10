Złoty reaguje na decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych

Złoty umacnia się do euro po decyzji Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Jeszcze przed godziną 12.00 za jedno euro trzeba było płacić 4,63 zł, obecnie jest to 4,56. Na warszawskiej giełdzie rosną ceny akcji banków.

Oprócz umocnienia do euro złoty zyskuje w środę po południu także wobec dolara. Za amerykańską walutę trzeba płacić ok godziny 16.00 3,95 zł, wobec 4 zł przed 12.00. Polska waluta zyskuje także wobec franka szwajcarskiego i funta brytyjskiego.

Banki zyskują na giełdzie

W WIG20 Santander i Pekao zwyżkują po ok. 3 proc. poprawiając 2-letnie maksima, a rosnący o 2 proc. PKO BP zbliża się do szczytu z 2018 r.

Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu 6 października nieoczekiwanie podwyższyła stopy procentowe - referencyjną o 40 pb do 0,50 proc., lombardową o 50 pb do 1,0 proc., redyskontową weksli o 40 pb do 0,51 proc., dyskontową weksli o 40 pb do 0,52 proc. RPP utrzymała stopę depozytową na poziomie 0,0 proc.