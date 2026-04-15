Rynki

Srebro na wagę złota. Topnieją światowe zasoby

Złoto, SAFE i kontrola NIK w NBP
Globalny rynek srebra stoi w obliczu szóstego z kolei roku deficytu strukturalnego. Od 2021 roku światowe zapasy skurczyły się już o 762 miliony uncji trojańskich, co - nawet przy nieco słabszym popycie w tym roku - może pogłębić problemy z dostępnością metalu - wynika z danych Silver Institute i Metals Focus, cytowanych przez Reutersa.

Srebro, szeroko wykorzystywane w jubilerstwie, elektronice, pojazdach elektrycznych, panelach fotowoltaicznych oraz jako aktywo inwestycyjne, potaniało o około 35 proc. od czasu szczytu zakupów detalicznych, który nastąpił po 147-procentowym wzroście cen w 2025 roku i doprowadził w styczniu do rekordowego poziomu 121,6 dolarów za uncję.

Rajd cenowy z 2025 roku był napędzany gwałtownym wzrostem popytu fizycznego oraz znacznymi napływami metalu do amerykańskich magazynów i funduszy giełdowych (ETP) opartych na srebrze. W październiku tamtego roku doprowadziło to do zacieśnienia płynności na londyńskim rynku referencyjnym.

Ryzyko rajdu wciąż istnieje

Według szacunków Metals Focus, na koniec marca 28 proc. z 884 mln uncji srebra przechowywanych w londyńskich skarbcach nie było powiązanych z funduszami ETP i mogło zostać wykorzystane do wsparcia płynności. To najwyższy poziom od stycznia 2025 roku, a zarazem znaczący wzrost w porównaniu z historycznym minimum 17 proc. z września, które przyczyniło się do październikowego skoku cen.

- Stopy leasingowe w Londynie w dużej mierze wróciły do normy, jednak ryzyko ponownego zacieśnienia płynności w tym roku wciąż istnieje - powiedział Philip Newman, dyrektor zarządzający Metals Focus, firmy, która przygotowała raport dla Silver Institute.

Newman ocenił, że warunki do ponownego zacieśnienia płynności mogą się pojawić, jeśli wzrośnie zmienność cen, popyt w Indiach się ożywi, a do londyńskich funduszy ETP ponownie napłyną znaczne ilości metalu.

Czytaj też: "Cyfrowe złoto" traci blask

Deficyt srebra rośnie

Metals Focus prognozuje, że globalny deficyt srebra wzrośnie do 46,3 mln uncji w 2026 roku z 40,3 mln w roku 2025. Stanie się tak mimo oczekiwanego spadku całkowitego popytu o 2 proc., wynikającego głównie z mniejszej konsumpcji przemysłowej i jubilerskiej.

Spadki te mają zostać częściowo zrównoważone przez większy popyt inwestycyjny - zapotrzebowanie na monety i sztabki ma wzrosnąć o 18 proc., wspierane odbiciem zakupów w Stanach Zjednoczonych.

Marszałek Sejmu: odrzucenie tego wniosku narazi tysiące obywateli
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Marszałek Sejmu: odrzucenie tego wniosku narazi tysiące obywateli

Z kraju

Z kolei zużycie przemysłowe ma się obniżyć o około 3 proc., osiągając najniższy poziom od czterech lat. Wpływ na to ma trwająca wojna w Iranie, która ogranicza globalny wzrost gospodarczy i zwiększa ryzyko dalszego spowolnienia.

Całkowita globalna podaż srebra ma zmniejszyć się o około 2 proc., co odzwierciedla normalizację działań zabezpieczających producentów po ich gwałtownym wzroście w drugiej połowie ubiegłego roku.

Źródło: Reuters

Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
berlin niemcy - tilialucida shutterstock_2600749799
"Drobne korzyści". Władze będą nagradzać turystów
Turystyka
goclaw warszawa bloki - marekusz shutterstock_2444430143
Zmiana zasad w najmie krótkoterminowym. Jest zielone światło Sejmu
Nieruchomości
Konflikt na Bliskim Wschodzie
Ministrowie finansów kilkunastu państw ostrzegają: to zagraża stabilności
Ze świata
Donald Trump
Trump o sztucznej inteligencji. Potrzebne rządowe zabezpieczenia
Tech
Euronext giełda makler rynki
Takich spółek brakuje na warszawskim parkiecie. "Muszą sięgać po rynki zagraniczne"
Rynki
bank of america shutterstock_1749246851_1
Wyniki drugiego największego banku w USA powyżej oczekiwań. Czynniki wzrostu
Ze świata
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Sprawdzili prawa pracowników galerii handlowych. Posypały się mandaty i grzywny
Z kraju
Broń z Fabryki Broni "Łucznik" w Radomiu
Zwolnienia w Fabryce Broni "Łucznik" w Radomiu. Firma uspokaja
Z kraju
Osoby uciekające z obszarów w Bejrucie w Libanie, przed którymi ostrzegała armia izraelska.
To oznacza dramat tysięcy ludzi. "Porażające"
Maja Piotrowska
Uber_Pony
Uber zrezygnuje z kierowców. Firma stawia na autonomiczne taksówki
Tech
statek ocean shutterstock_2479081705
Konflikt przybiera na sile. Iran grozi blokadą kolejnego kluczowego szlaku morskiego
Ze świata
shutterstock_2635235415
Pracowników zastąpi AI. Znana firma szykuje zwolnienia
Tech
Pamięć RAM
Brakuje chipów, ceny rosną. Kluczowy gracz korzysta i podnosi prognozy
Tech
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Projekt podwyższenia progu podatkowego w Sejmie
Dla pracownika
Elon Musk
Elon Musk i xAI pozwani. Chodzi o szkodliwą emisję
Tech
loteria powerball
Loteria Powerball wchodzi do Europy
Ze świata
Sam Altman
Próba zamachu na szefa OpenAI. Możliwe dożywocie
Tech
Tankowanie na stacji paliw
Ceny paliw w czwartek. Nowy komunikat
Z kraju
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Już nie 20. gospodarka świata? Polska spada w prognozach
Ze świata
Ursula von der Leyen
Nowa aplikacja UE do weryfikacji wieku. Von der Leyen: będzie dostępna wkrótce
Tech
tankowiec LNG shutterstock_2291056301
Skąd ropa trafia do Polski? Zaskoczenie na podium
Rynki
Stacja paliw, paliwo, tankowanie
Wzrost cen w Polsce. Paliwa podbiły inflację
Handel
Donald Trump
Trump: myślę, że to już prawie koniec
Ze świata
Ropa, pole naftowe, Syria
Inwestorzy nerwowo wyczekują drugiej tury rozmów
Rynki
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Bez udziału USA. Kraje Europy tworzą koalicję w sprawie cieśniny Ormuz
Ze świata
Kristalina Georgiewa
Szefowa MFW mówi o "polskim cudzie". "Terapia szokowa rzeczywiście działa"
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
10 milionów do wygrania w Lotto
Pieniądze
shutterstock_2239909941
90 milionów do wygrania w Eurojackpot
Pieniądze
biuro, biura, budynek
Nagłe tąpnięcie wśród małych firm. Najgorsze dane od niemal roku
Ze świata
W jednym z banków nie będzie działała aplikacja mobilna
Nowa aplikacja mobilna dla przedsiębiorców
Dla firm

