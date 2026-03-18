Ropa tanieje. Jest alternatywna trasa

Wojciech Jakóbik, analityk sektora energetycznego o "wystrzale" cen ropy

Baryłka ropy West Texas Intermediate z dostaw kwietniowych kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 92,20 dolarów - w dół o 4,17 procent.

Z kolei Brent na ICE z dostaw majowych jest wyceniana na 100,47 dolarów za baryłkę, czyli niżej o 2,76 dolary niż dzień wcześniej, kiedy podrożała o 3 procent.

Irak porozumiał się z Kurdami

Ropa na świecie potaniała po tym, jak władze Iraku i autonomicznego Regionu Kurdystanu osiągnęły porozumienie w sprawie wznowienia od środy eksportu ropy do tureckiego portu Ceyhan.

Premier kurdyjskiego rządu, Masrur Barzani, napisał na platformie X, że Kurdystan umożliwi eksport ropy "tak szybko, jak to możliwe, w świetle wyjątkowych okoliczności, z którymi mierzy się kraj".

Oświadczenie pojawiło się po tym, jak irackie Ministerstwo ds. Ropy zarzuciło władzom Kurdystanu, że nie chcą udostępnić rurociągu jako alternatywnej trasy eksportu. Przed rozpoczęciem wojny na Bliskim Wschodzie Irak wydobywał około 4,3 mln baryłek ropy dziennie, z czego większość była eksportowana drogą morską.

Produkcja ropy z pól naftowych na południu Iraku, skąd pochodzi większość eksportu, spadła o 70 procent, do 1,3 mln baryłek dziennie - podają źródła zbliżone do sprawy.

Próby odblokowania cieśniny przez USA

Tymczasem USA podejmują działania, aby doszło do otwarcia Cieśniny Ormuz. Po tym, jak 28 lutego Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciw Iranowi, Teheran w odwecie prowadzi ataki rakietowe i dronowe na Izrael, państwa Zatoki Perskiej oraz zablokował żeglugę przez cieśninę, przez którą transportuje się około 20 procent światowej ropy.

Tankowce zaczynają przepływać tym szlakiem, a irańskie próby zablokowania szlaku nie zaszkodziły amerykańskiej gospodarce – poinformował tymczasem we wtorek doradca ekonomiczny Białego Domu Kevin Hassett.

Z kolei Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że we wtorek amerykańskie siły przeprowadziły atak z wykorzystaniem dwutonowych bomb penetrujących na irańskie, podziemne składy pocisków przeciwokrętowych w pobliżu Cieśniny Ormuz.

We wtorek prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że wkrótce żegluga przez Ormuz zostanie wznowiona, mimo braku pomocy ze strony sojuszników USA z NATO i Azji Wschodniej.

Międzynarodowa Organizacja Morska poinformowała, że około 3,2 tysiąca statków handlowych, przewożących około 20 tysięcy marynarzy, jest obecnie uwięzionych w Zatoce Perskiej i nie może wydostać się na Ocean Indyjski przez cieśninę Ormuz, zablokowaną przez Iran.

Śmierć kluczowego przedstawiciela władz Iranu

Jednocześnie Iran potwierdził, że nie żyje przewodniczący Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani. Wcześniej o śmierci szefa organu, który między innymi kształtuje irańską politykę nuklearną, poinformował Izrael.

Laridżani był jednym z najważniejszych przedstawicieli irańskich władz; należał do bliskich współpracowników najwyższego przywódcy duchowo-politycznego kraju, ajatollaha Alego Chameneiego, który zginął 28 lutego, w pierwszym dniu wojny Izraela i USA przeciwko Iranowi. Po śmierci Chameneiego Laridżani uchodził za osobę de facto kierującą krajem.

"Zabicie Laridżaniego to poważna sprawa, która może spowodować, że Iran będzie jeszcze bardziej zdesperowany, aby zakłócać przepływy ropy z Zatoki Perskiej" - ostrzegł Aaron Stein, szef Instytutu Badań Polityki Zagranicznej.

"Donald Trump ewidentnie dąży do tego, aby eskortować tankowce z ropą - więc grozi nam możliwość bardzo napiętych operacji USA w sposób, którego amerykańska Marynarka Wojenna z pewnością wolałaby uniknąć" - dodał.

Od początku tego roku ropa Brent zyskała prawie 70 procent, a największy wzrost jej notowań nastąpił po ataku USA i Izraela na Iran pod koniec lutego.

Opracowała Alicja Skiba