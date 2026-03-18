Rynki

Ropa tanieje. Jest alternatywna trasa

ropa naftowa baryłka paliwo
Wojciech Jakóbik, analityk sektora energetycznego o "wystrzale" cen ropy
Źródło: TVN24
Ceny ropy naftowej spadają w środę. Wszystko dlatego, że Irak podpisał umowę na wznowienie eksportu surowca przez Turcję, tak by pomijać Cieśninę Ormuz. Stany Zjednoczone przy tym coraz intensywniej naciskają na Teheran w celu ponownego otwarcia kluczowego szlaku wodnego.

Baryłka ropy West Texas Intermediate z dostaw kwietniowych kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 92,20 dolarów - w dół o 4,17 procent.

Z kolei Brent na ICE z dostaw majowych jest wyceniana na 100,47 dolarów za baryłkę, czyli niżej o 2,76 dolary niż dzień wcześniej, kiedy podrożała o 3 procent.

Irak porozumiał się z Kurdami

Ropa na świecie potaniała po tym, jak władze Iraku i autonomicznego Regionu Kurdystanu osiągnęły porozumienie w sprawie wznowienia od środy eksportu ropy do tureckiego portu Ceyhan.

Premier kurdyjskiego rządu, Masrur Barzani, napisał na platformie X, że Kurdystan umożliwi eksport ropy "tak szybko, jak to możliwe, w świetle wyjątkowych okoliczności, z którymi mierzy się kraj".

Oświadczenie pojawiło się po tym, jak irackie Ministerstwo ds. Ropy zarzuciło władzom Kurdystanu, że nie chcą udostępnić rurociągu jako alternatywnej trasy eksportu. Przed rozpoczęciem wojny na Bliskim Wschodzie Irak wydobywał około 4,3 mln baryłek ropy dziennie, z czego większość była eksportowana drogą morską.

Produkcja ropy z pól naftowych na południu Iraku, skąd pochodzi większość eksportu, spadła o 70 procent, do 1,3 mln baryłek dziennie - podają źródła zbliżone do sprawy.

Doradca Białego Domu: tankowce zaczynają przedostawać się przez cieśninę Ormuz
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Doradca Białego Domu: tankowce zaczynają przedostawać się przez cieśninę Ormuz

Ze świata

Próby odblokowania cieśniny przez USA

Tymczasem USA podejmują działania, aby doszło do otwarcia Cieśniny Ormuz. Po tym, jak 28 lutego Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciw Iranowi, Teheran w odwecie prowadzi ataki rakietowe i dronowe na Izrael, państwa Zatoki Perskiej oraz zablokował żeglugę przez cieśninę, przez którą transportuje się około 20 procent światowej ropy.

Tankowce zaczynają przepływać tym szlakiem, a irańskie próby zablokowania szlaku nie zaszkodziły amerykańskiej gospodarce – poinformował tymczasem we wtorek doradca ekonomiczny Białego Domu Kevin Hassett.

Z kolei Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że we wtorek amerykańskie siły przeprowadziły atak z wykorzystaniem dwutonowych bomb penetrujących na irańskie, podziemne składy pocisków przeciwokrętowych w pobliżu Cieśniny Ormuz.

We wtorek prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że wkrótce żegluga przez Ormuz zostanie wznowiona, mimo braku pomocy ze strony sojuszników USA z NATO i Azji Wschodniej.

Międzynarodowa Organizacja Morska poinformowała, że około 3,2 tysiąca statków handlowych, przewożących około 20 tysięcy marynarzy, jest obecnie uwięzionych w Zatoce Perskiej i nie może wydostać się na Ocean Indyjski przez cieśninę Ormuz, zablokowaną przez Iran.

Ropa na huśtawce. "Rynek gorączkowo próbuje"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ropa na huśtawce. "Rynek gorączkowo próbuje"

Śmierć kluczowego przedstawiciela władz Iranu

Jednocześnie Iran potwierdził, że nie żyje przewodniczący Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani. Wcześniej o śmierci szefa organu, który między innymi kształtuje irańską politykę nuklearną, poinformował Izrael.

Laridżani był jednym z najważniejszych przedstawicieli irańskich władz; należał do bliskich współpracowników najwyższego przywódcy duchowo-politycznego kraju, ajatollaha Alego Chameneiego, który zginął 28 lutego, w pierwszym dniu wojny Izraela i USA przeciwko Iranowi. Po śmierci Chameneiego Laridżani uchodził za osobę de facto kierującą krajem.

"Zabicie Laridżaniego to poważna sprawa, która może spowodować, że Iran będzie jeszcze bardziej zdesperowany, aby zakłócać przepływy ropy z Zatoki Perskiej" - ostrzegł Aaron Stein, szef Instytutu Badań Polityki Zagranicznej.

"Donald Trump ewidentnie dąży do tego, aby eskortować tankowce z ropą - więc grozi nam możliwość bardzo napiętych operacji USA w sposób, którego amerykańska Marynarka Wojenna z pewnością wolałaby uniknąć" - dodał.

Od początku tego roku ropa Brent zyskała prawie 70 procent, a największy wzrost jej notowań nastąpił po ataku USA i Izraela na Iran pod koniec lutego.

OGLĄDAJ: Zgorzelski: chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby Kaczyński mógł się dorwać do władzy
Piotr Zgorzelski

Zgorzelski: chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby Kaczyński mógł się dorwać do władzy

Piotr Zgorzelski
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Alicja Skiba

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: RachenStocker/Shutterstock

Tagi:
Ropa naftowaBliski WschódKonflikt na Bliskim WschodzieIrak
Zobacz także:
Lotnisko w Nowym Jorku
Lotniskom grozi zamknięcie przez shutdown. "Punkt krytyczny jest bliski"
Ze świata
shutterstock_2603188221
Padły dwie szóstki w Lotto Plus
Pieniądze
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Doradca Białego Domu: tankowce zaczynają przedostawać się przez cieśninę Ormuz
Ze świata
Irańskie siły bezpieczeństwa pełnią wartę podczas pogrzebu dowódców, zabitych w wyniku USA i Izraela
Irańskie władze konfiskują Starlinki. Grożą "najwyższą karą"
Tech
shutterstock_2239909941
Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
Pieniądze
Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Linie lotnicze przedłużają zawieszenie lotów na Bliski Wschód
Turystyka
wieden austria shutterstock_1763428208_1
Nazywają je "miastem Rosjan". "To ich centrum operacyjne w Europie"
Ze świata
Mateusz Morawiecki
Chcieli ogromnego odszkodowania za działania rządu Morawieckiego. Jest decyzja sądu
Z kraju
warszawa miasto wieczor ludzie shutterstock_2703761903
Tego chcą Polacy. "Absolutnie kluczowa dla naszego bezpiecznego rozwoju"
Tech
Pożar rafinerii Szahran w Teheranie, 8 marca 2026 roku
Widmo globalnej klęski głodu. "To straszna, straszna perspektywa"
Ze świata
Siedziba firmy Nvidia w Santa Clara
"Punkt zwrotny". Ambitny plan najbardziej wartościowej firmy świata
Tech
rzeszow shutterstock_1968523948
Średni koszt najmu. Na biegunach Olsztyn i Rzeszów
Nieruchomości
Senator Elizabeth Warren
Senatorka ostrzega przed narzędziem Muska. "Może stanowić poważne zagrożenie"
Tech
Pałac na Wyspie. Wielki, neoklasycystyczny pałac z eleganckimi kolumnami i rzeźbami, siedzący nad spokojnym zbiornikiem wodnym i otoczony bujną zielenią. shutterstock_2623082159
Niespodziewany efekt konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zyskuje Polska
Turystyka
gielda shutterstock_2480837631
Kasandryczne wizje analityków. Sytuacja "lose-lose"
Rynki
Premier Donald Tusk
Tusk cytuje Morawieckiego
Z kraju
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: przyjmuję ofertę Unii Europejskiej
Ze świata
laptop biuro praca komputer shutterstock_2699328825
Czy to koniec PDF-a?
Łukasz Figielski
caracas wenezuela shutterstock_2590643785
"Odradzamy wszelkie podróże". Ważny komunikat MSZ
Turystyka
Donald Tusk - Karol Nawrocki
Prezydent pisze do premiera. "To dramatyczne wołanie"
Z kraju
Będą zmiany dla przedsiębiorców
"Koniec z dodatkowymi wizytami w sądzie i staniem w niepotrzebnych kolejkach". Wchodzą nowe przepisy
Prawo
pap_20240805_30A
To zmieni dynamikę na rynku. "Przez resztę tego roku"
Ze świata
Kuba
Polska ambasada ostrzega przed podróżą na popularną wyspę
Turystyka
Kanistry z paliwem
Ropa na huśtawce. "Rynek gorączkowo próbuje"
Rynki
Kuba. Kobieta pcha Fiata 126 w Hawanie
"Upadły kraj. Nie mają pieniędzy, nie mają ropy, nie mają niczego"
Ze świata
Polska waluta osłabia się wobec najważniejszych walut
Duży bank ukarany. Ma zapłacić ponad 21 milionów złotych
Z kraju
shutterstock_2506976947
LOT przedłużył zawieszenie lotów. Chodzi o cztery kierunki
Turystyka
Produkcja amunicji kalibru 155 mm w Zakładach Chemicznych "Nitro-Chem” S.A. w Bydgoszczy
Kluczowa dla NATO polska fabryka podwoi produkcję
Z kraju
Banknoty (zdjęcie ilustracyjne)
Budżet pod kreską. Nowe dane o deficycie
Z kraju
19 kwietnia poinformowano, że rurociągiem Przyjaźń płynie przez Białoruś w kierunku zachodnim zanieczyszczona ropa
Węgierski ekspert miał zbadać rurociąg. Odmówił w obawie przed poborem
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica