Skutki ataku na Iran. Wzrost o kilkadziesiąt groszy na litrze

paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Tusk: nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o zapasy paliwa w Polsce
Źródło: TVN24
Ceny paliw w hurcie w ostatnich paru dniach ostro poszły w górę. Na stacjach jeszcze nie widać drastycznych zmian cen, ale wiele wskazuje, że podwyżki to tylko kwestia czasu. - Scenariusz, w którym benzyna kosztowałaby 8-9 złotych za litr, jest mało prawdopodobny - uważa Krzysztof Zięba z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Ceny ropy na giełdach poszybowały. Baryłka na giełdzie w Nowym Jorku kosztowała w środę rano 76,39 dol., czyli więcej o 2,45 proc. Z kolei cena ropy naftowej Brent wzrosła o 2,7 proc.. Baryłka została wyceniona na 83,60 dol. za baryłkę.

Ceny paliw w hurcie

W polskm hurcie również widać już pierwsze wzrosty stawek.

Jak podaje Orlen, w środę ceny hurtowe w polskich rafineriach przed atakiem na Iran wynosiły (dane z 28 lutego):

  • Pb95 - 4466 zł za m3;
  • Pb98 - 4984 zł za m3;
  • ON - 4809 zł za m3.

Z kolei w środę, 4 marca hurtowe ceny paliw to:

  • Pb95 - 4789 zł za m3;
  • Pb98 - 5317 zł za m3;
  • ON - 5681 zł za m3.

Oznacza to, że od 28 lutego do 4 marca w przeliczeniu na litr ceny wzrosły:

  • Pb95 - o ok. 32 grosze;
  • Pb98 - o ok. 33 grosze;
  • ON - o ok. 87 groszy.

Ceny hurtowe nie uwzględniają podatku VAT i marży.

Skok i nerwowość

W sobotę Stany Zjednoczone ostrzelały rakietami cele w Iranie, a Teheran odpowiedział na to falą ataków na Izrael, a także na bazy USA i inne cele w państwach takich jak Arabia Saudyjska, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt i Bahrajn.

Według Tymona Pastuchy, analityka ds. polityki energetycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM), eskalacja konfliktu wokół Iranu i groźba zakłóceń w cieśninie Ormuz wywołały skok cen ropy i nerwowość na rynkach.

Dr hab. inż. Krzysztof Zięba z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej uważa, że sytuacja na Bliskim Wschodzie nie wywołała dotąd paniki na rynkach światowych i nie powinna znacząco odbić się na polskich konsumentach. Jak ocenił, spowodowany wojną wzrost cen ropy na świecie jest zauważalny, lecz umiarkowany.

- Mamy kilkuprocentową podwyżkę cen surowca, jednak nie jest to zjawisko dramatyczne ani nadzwyczajne. Rynki częściowo spodziewały się amerykańskiego uderzenia na Iran, dlatego reakcja cenowa nie jest szokująca - powiedział.

Cieśnina Ormuz praktycznie "nie działa". Ceny szybują
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Cieśnina Ormuz praktycznie "nie działa". Ceny szybują

Ze świata

Ceny paliw po ataku na Iran

Ekspert zaznaczył jednak, podwyżki na polskich stacjach paliw są nieuniknione, ale nie należy oczekiwać gwałtownych skoków cen.

- Do kosztu ropy trzeba doliczyć wpływ kursu dolara, który w warunkach niepewności się umacnia, podobnie jak złoto i inne bezpieczne aktywa. Jednak scenariusz, w którym benzyna kosztowałaby 8-9 złotych za litr, jest mało prawdopodobny. Możliwy jest wzrost cen o 15-20 procent, w zależności od długości trwania konfliktu - ocenił.

Według ostatnich danych ekspertów z rynku paliw biura Reflex średnia cena benzyny 95-oktanowej w Polsce w czwartek 26 lutego wynosiła 5,73 zł za litr. W tym samym czasie Pb98 kosztowała 6,48 zł, a olej napędowy 5,98 zł.

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

