Rynki Skąd ropa trafia do Polski? Zaskoczenie na podium

Ropa i paliwa w Polsce w 2025 r. Źródło: TVN24

Kryzys paliwowy wywołany konfliktem na Bliskim Wschodzie i zamknięciem cieśniny Ormuz wywołał podwyżki cen paliwa na całym świecie. Jednak choć niemal połowa ropy, która trafia do Polski, pochodzi z regionu Zatoki Perskiej, na drugim i trzecim miejscu w tym rankingu znalazły się państwa zaskakująco dalekie od trwającej wojny USA i Izraela z Iranem.

Nie tylko Bliski Wschód

Według najnowszych danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) największym eksporterem ropy do Polski jest Arabia Saudyjska. Największy dystrybutor tego surowca na świecie odpowiada za prawie 47 proc. ropy sprowadzanej nad Wisłę. Na drugim miejscu uplasowała się Norwegia z wynikiem przeszło 34 proc.

Zaskoczeniem okazuje się natomiast miejsce trzecie. Gujana - jedno z najmniejszych państw Ameryki Południowej, odpowiada za 7,5 proc. ropy sprowadzanej do Polski. Tamtejszy rynek ropy jest, w porównaniu do czołowych eksporterów, bardzo młody. Jest rozwijany od niespełna 10 lat. Mimo to Gujanie udało się wyprzedzić w zeszłym roku Stany Zjednoczone pod względem surowca eksportowanego do Polski.

Deficyt paliwa w Polsce

Według raportu POPiHN w ubiegłym roku polskie rafinerie wyprodukowały 6,5 miliona metrów sześciennych benzyny, ponad 18,5 miliona metrów sześciennych oleju napędowego i niecały milion metrów sześciennych gazu płynnego LPG. Równocześnie organizacja przekazała, że zużycie paliw było w Polsce większe od produkcji. Zapotrzebowanie wyniosło ponad 8,6 milionów metrów sześciennych benzyny, przeszło 23 miliony paliwa dieslowskiego i ponad 5 milionów metrów sześciennych LPG. Łącznie 36,7 miliona.

Deficyt paliwa w Polsce wyniósł ponad 10 milionów metrów sześciennych, ze szczególnym uwzględnieniem paliwa dieslowskiego. Ogółem musimy importować 40 proc. benzyny, oleju napędowego i gazu LPG.

"Rynek wciąż pozostaje wrażliwy na decyzje producentów ropy, politykę handlową USA oraz rewizję instrumentów klimatycznych w Unii Europejskiej, a zestawienie czynników globalnych i krajowych wskazuje, że kolejne lata będą wymagały od uczestników rynku wysokiej elastyczności operacyjnej oraz ostrożnego zarządzania ryzykiem" - stwierdzają autorzy raportu.

