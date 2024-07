Rynki reagują na decyzję Bidena. "To oznacza większą niepewność"

Biden rezygnuje

Zdecydowanym faworytem do przejęcia schedy po Bidenie jest wiceprezydentka Kamala Harris . Jednocześnie do obsadzenia pozostanie kandydat na wiceprezydenta.

Niepewność na rynkach

Giełdy w Europie

Początek poniedziałkowej sesji na GPW przyniósł lekkie wzrosty głównych indeksów. Ok. godz. 09.30 WIG20 rośnie o 0,3 proc. do 2.485,58 pkt., a WIG idzie w górę o 0,3 proc. do 86.130,31 pkt. mWIG40 rośnie o 0,1 proc. do 6.299,90 pkt., a sWIG80 zwyżkuje o 0,2 proc. do 24.912,21 pkt.