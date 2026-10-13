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Rynki

Rynek ostrożnie patrzy na AI. "Wczesny sygnał szerszej przeceny"

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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giełda notowania
Ostrzeżenia przed dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji. Komentarz dr Sebastiana Szymańskiego, filozofa i eksperta z zakresu etyki nowych technologii, Uniwersytet Warszawski
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Wyprzedaż akcji producentów chipów w Azji pogłębia obawy, że rosnące stopy procentowe mogą ograniczyć inwestycje w sztuczną inteligencję. Według Reutersa skala spadków pokazuje, że nastroje wokół jednego z najważniejszych rynkowych trendów ostatnich lat zaczynają się zmieniać.

Indeks KOSPI w Seulu spadł we wtorek o ponad 6 proc. Akcje Samsunga potaniały o 10 proc., a SK Hynix o 8 proc. W Tokio producent pamięci Kioxia stracił 13 proc. To najmocniejsze spadki od końca lipca.

KOSPI notuje najdłuższą serię spadków od ponad dwóch lat i jest już o jedną czwartą niżej niż w lipcowym szczycie. Chiński indeks technologiczny STAR stracił w tym czasie ponad jedną trzecią wartości.

Inwestorzy liczą koszty rozwoju AI

Niepokój obejmuje też inne części rynku. Indeks amerykańskich spółek półprzewodnikowych Philadelphia Semiconductor Index spadł w poniedziałek o 2,7 proc. Z kolei BlackRock, największy zarządzający aktywami na świecie, obniżył ocenę perspektyw dla amerykańskich akcji do neutralnej. Firma wskazała na możliwą zmienność związaną z rozbudową infrastruktury AI.

- Najważniejsza zmiana polega nie tylko na wzroście rentowności obligacji, ale też na ich zmienności. To zaczyna wpływać na wyceny aktywów na całym rynku - powiedział Reutersowi Damien Boey, strateg portfelowy z Wilson Asset Management.

Jego zdaniem inwestycje w AI mogą nieco wyhamować, a część firm może na tym stracić. Rosnące stopy procentowe oznaczają wyższy koszt finansowania budowy centrów danych i kupna sprzętu. To może utrudnić realizację planów firm, które liczą na dalszy szybki rozwój rynku.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzegł we wtorek, że korekta na rynku AI może mieć globalne skutki. Fundusz zwrócił uwagę, że inwestycje w możliwości sztucznej inteligencji i związane z nimi korzyści gospodarcze mogą być mniejsze, niż oczekiwano.

Analitycy nie ogłaszają końca inwestycji w AI

Spadki nie oznaczają, że inwestorzy całkowicie rezygnują z firm związanych ze sztuczną inteligencją. W poniedziałek akcje Meta wzrosły o 3,4 proc. po premierze nowego modelu AI. Analitycy obserwują jednak producentów chipów, bo ich wyceny i wyniki są mocno powiązane z inwestycjami w infrastrukturę dla sztucznej inteligencji.

Marc Velan z Lucerne Asset Management ocenił w rozmowie z Reutersem, że gwałtowna sesja w Korei mówi więcej o pozycjonowaniu inwestorów i koszcie kapitału niż o pogorszeniu popytu na AI.

- Wchodzimy, jak sądzę, w kolejną fazę cyklu AI. Rynek będzie coraz uważniej patrzył na to, jak firmy zarabiają na tej technologii i jaki zwrot przynoszą ich inwestycje. Nie nazwałbym tego końcem inwestycji w AI. Korea może jednak być wczesnym sygnałem szerszej przeceny - powiedział Velan.

Źródło: Reuters
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Tagi:
Sztuczna inteligencjaAIkospiAzja
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