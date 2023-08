Rubel tonie. Jest najsłabszy od 17 miesięcy

Rubel jest najsłabszy do dolara od marca 2022 roku. Rosyjska waluta straciła w tym roku prawie 40 procent swojej wartości, przekraczając w poniedziałek psychologiczny poziom 100 rubli za amerykańską walutę. Według CNN to efekt ograniczenia przychodów z eksportu i zachodnich sankcji. Z kolei ekonomiczny doradca Władimira Putina winę za osłabienie waluty zrzuca na bank centralny.

Rosyjska waluta załamała się bezpośrednio po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r., spadając początkowo do poziomu 136 rubli za dolara w marcu 2022 r., i jak podaje Bloomberg, następnie osiągając poziom 100 rubli za dolara. Po kilku miesiącach, w czerwcu ubiegłego roku, z powodu wzrostu cen ropy i gazu wartość rosyjskiej waluty wzrosła do poziomu 50 rubli za dolara.

Sankcje przynoszą jednak skutek. Z powodu agresji Rosji na Ukrainę europejskie państwa odwróciły się od rosyjskiego gazu i ropy i importują surowce m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Norwegii. To odcisnęło piętno na finansach Rosji, która jest pod presją rosnących wydatków głównie z powodu działań wojennych. Jak wynika z rządowego dokumentu, do którego dostęp miała agencja Reutera, Rosja podwoiła swoje wydatki na cele wojskowe w 2023 roku do ponad 100 miliardów dolarów. To jedna trzecia wszystkich wydatków publicznych.