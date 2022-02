Rubel sięgnął dna. Padł nowy rekord

czytaj dalej

Prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) Paweł Majewski powiedział, iż myśli, że gazu dla gospodarstw domowych na pewno nie zabraknie. Dodał, że spółka ma zapasy gazu i gdyby doszło do przerwania dostaw, to miałyby wystarczyć na co najmniej miesiąc.