Rok od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. "Złoty jak dotąd nie powrócił do przedwojennej formy"

"24 lutego upadł stary porządek w Europie. Mimo że na rynkach finansowych mało kto wierzył w taki scenariusz, to Rosja zbrojnie najechała Ukrainę przypominając nam, czym jest regularna wojna. Uczestnicy rynków początkowo reagowali gwałtownie, w myśl zasady: najpierw strzelaj, potem pytaj" - pisze w czwartek gazeta.

Rynki a rosyjska inwazja na Ukrainę

Jak czytamy, najgwałtowniej zareagowały rynki paliwowe. "Cena ropy Brent w ciągu pierwszych kilku dni wojny podskoczyła z ok. 90 USD do 133 USD za baryłkę, osiągając wartości niewidziane od 2008 r. Ta zwyżka odzwierciedlała obawy rynku, że Zachód może nałożyć całkowite embargo na rosyjską ropę" - przypomina "Puls Biznesu".

"Naftowy kryzys ustał w lipcu, gdy kurs ropy Brent spadł poniżej stu dolarów za baryłkę. Od grudnia surowiec ten kosztuje ok. 80 USD/bbl" - wskazuje gazeta, zauważając, że również ceny przetworzonych paliw poszły w dół.

Gazeta zauważa, że nie doszło również do kryzysu na rynkach żywności. "Po wybuchu konfliktu nad Dnieprem giełdowe notowania pszenicy poszły w górę o przeszło 70 proc. Mocno podrożały też oleje roślinne, których istotnym dostawą była Ukraina. Jednakże podobnie jak w przypadku paliw sytuacja została opanowana jeszcze w lecie. Podpisane pod egidą Turcji porozumienie o odblokowaniu czarnomorskich portów sprawiło, że ukraińskie zboża mogły trafić do odbiorców na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej" - przypomina "PB".

Również na rynkach niektórych metali, których ważnym dostawcą jest Rosja, nie doszło go gwałtownych skoków cen, gdyż nie zostały one objęte embargiem. "Przed wojną z Rosji pochodziło ok. 40 proc. światowego wydobycia palladu, około 17 proc. globalnych dostaw niklu oraz po kilka procent aluminium, miedzi i rudy żelaza. Wszystkie te surowce nie zostały jednak objęte embargiem" - pisze "Puls Biznesu"