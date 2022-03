Ceny ropy, gazu, węgla i żywności w górę po rosyjskim ataku na Ukrainę

Notowania kontraktów na gaz na holenderskim hubie TTF wzrosły w piątek o ok. 18 proc. Po południu notowania kontraktów na najbliższe miesiące przekroczyły 200 euro za MWh. Co oznacza podwojenie ceny sprzed tygodnia.

Ceny węgla Rotterdam na giełdzie ICE rosną o 23,5 proc. do poziomu 222 dol. za tonę. W tym tygodniu kontrakty na węgiel są na plusie o 57 proc. Niemiecka cena energii na następny miesiąc wzrosła o 6,2 proc. do 365 euro za megawatogodzinę.

Metale coraz droższe

Rosną także ceny metali. Srebro w piątek zwyżkuje o 1,7 proc. do 25,7 dol. za uncję, a złoto idzie w górę o prawie 1,5 proc. do ok. 1967 dol. za uncję. Złoto zmierza do największego tygodniowego wzrostu od maja.