Rosyjska giełda po blisko miesiącu wznowi działalność. Ale tylko częściowo

Szeherezada to jeden z 20 największych jachtów na świecie. Elegancki, sześciopokładowy statek ma dwa lądowiska dla helikopterów i może pomieścić do 18 gości i 40 członków załogi. Jej właściciel nigdy nie został publicznie zidentyfikowany, ale w mediach pojawiły się uporczywe pogłoski, że należy do Putina lub członka jego wewnętrznego kręgu. Teraz jest na celowniku włoskich władz i rosyjskich dziennikarzy i aktywistów.