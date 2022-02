Giełda w Moskwie nie otworzy się w poniedziałek

Giełda Papierów Wartościowych w Moskwie nie otworzy się w poniedziałek - poinformował rosyjski bank centralny. Wcześniej zdecydowano o podniesieniu stóp procentowych z 9,5 do 20 procent. W poniedziałek kurs rubla w stosunku do dolara amerykańskiego spadł o prawie 30 procent - podała agencja Reutera.

Stopy procentowe w Rosji

Wcześniej w poniedziałek rosyjski bank centralny podniósł główną stopę procentową z 9,5 do 20 proc. "Warunki zewnętrzne dla rosyjskiej gospodarki drastycznie się zmieniły - podkreślił w oświadczeniu bank centralny. Dodano, że podwyżka stóp "zapewni wzrost oprocentowania depozytów do poziomu niezbędnego do zrekompensowania zwiększonej deprecjacji i ryzyka inflacji".