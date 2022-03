Kierowcy sięgną głębiej do kieszeni. "Na części stacji paliw będziemy mogli niestety zobaczyć 7 złotych za litr"

Jakie będą ceny na stacjach w przyszłym tygodniu?

"6,14 zł/l oraz 6,38 zł/l to średnie krajowe ceny benzyny Pb95 oraz diesla na dzień 3 marca 2022. Do końca tego tygodnia średni poziom cen benzyny Pb95 oraz oleju napędowego może wzrosnąć do 6,20 zł/l oraz 6,50 zł/l. Średnie ceny autogazu zbliżają się do poziomu 3 zł/l" - napisało w raporcie Biuro Maklerskie Reflex.