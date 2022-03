"Gorączka" na rynkach ropy mija. Duże spadki

Cena ropy naftowej WTI na giełdzie w Nowym Jorku zeszła poniżej poziomu 100 dolarów za baryłkę. Z kolei Brent na londyńskiej giełdzie oscyluje we wtorkowy poranek w okolicy 100 dolarów. "Gorączka" na rynkach ropy mija, i to szybko - informują maklerzy.

Ceny ropy naftowej WTI i Brent 15 marca 2022

Spadki cen na rynkach ropy następują po bardzo burzliwym okresie handlu na giełdach paliw, gdy ceny ropy dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a Brent na ICE skierowała się do ok. 140 dolarów za baryłkę.

Chociaż nie jest to duża liczba w porównaniu z tym, co notuje się w innych krajach na świecie, dla Chin jest to jednak znacząca liczba, bo kraj ten przez większość czasu w ciągu ostatnich 2 lat utrzymywał liczbę nowych przypadków COVID-19 na niskim poziomie dzięki strategii "zero Covid".