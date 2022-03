"Zamieszanie na rynku ropy naftowej trwa w najlepsze"

Ceny ropy spadły na giełdach w Nowym Jorku i Londynie. Ropa WTI w pewnym momencie osiągnęła poziom 100 dolarów za baryłkę, by odbić się od tej granicy i podrożeć o dwa dolary. Z kolei Brent zeszła poniżej 104 dolarów za baryłkę, by oscylować w poniedziałek wieczorem w okolicy 106 dolarów.

Ceny Brent w poniedziałek maksymalnie osiągnęły 110 dol. za baryłkę, ale przez większość dnia spadały, by ok. godz. 16.00 odbić się od 104 dolarów i dojść do około 106-107 dolarów. Podobnie zachowywała się ropa WTI, taniejąc z poziomu nieco poniżej 107 dol. do nawet 100. Później notowania wzrosły jeszcze o ok. 2 dol.