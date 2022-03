Ceny ropy naftowej w górę

Biden powiedział we wtorek, że "agresja Putina już uderzyła w rodziny i podniosła ceny benzyny". - Zrobimy wszystko, by to ograniczyć - dodał. Prezydent USA podkreślił, że wiele razy rozmawiał z europejskimi sojusznikami o konieczności uniezależnienia się od rosyjskiej energii.

O potrzebie odcięcia się od rosyjskiej ropy i gazu mówił również we wtorek premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Całkowite wycofanie się z importu ropy i produktów ropopochodnych ma nastąpić do końca 2022 roku.

Zakaz importu rosyjskiej ropy - komentarze

- Róbmy spokojnie swoje, uniezależniajmy się od rosyjskich surowców. Traktujmy te wysokie ceny energii jako cenę, którą musimy zapłacić za niepodległość, za to, żeby wyrwać kły temu rosyjskiemu niedźwiedziowi i żeby w dłuższej perspektywie byli na kontynencie bezpieczniejsi. (...) Trzeba zacisnąć zęby, Rosjanie będą cierpieć bardziej niż my - wskazał Maciej Samcik.

Prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PWC, Akademia Vistula zwracał uwagę, że dla Amerykanów to nie jest duży koszt. - To bardziej gest, dlatego że oni nie są zależni od rosyjskiego gazu, są eksporterem gazu, natomiast ropa naftowa to jest kilka procent ich dostaw - zauważył. Z danych amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej (EIA) wynika, że rosyjska ropa w 2021 roku stanowiła około 3 proc. całego importu ropy do USA.