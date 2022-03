Ropa naftowa kontynuuje trend. "Rynki energetyczne balansują na krawędzi"

Ceny ropy nie przestają rosnąć. Surowiec zmierza do zaliczenia najdłuższej serii wzrostów notowań od miesiąca. Według inwestorów kraje Unii Europejskiej mogą zbliżać się do wprowadzenia zakazu importu rosyjskiej ropy, by w ten sposób ukarać Moskwę za inwazję na Ukrainę - donoszą maklerzy.