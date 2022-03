Ropa naftowa mocno w górę

Atak Rosji na Ukrainę

Rzecznik prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana Ibrahim Kalin powiedział w rozmowie z "The New York Times", że Władimir Putin nie jest gotowy do rozmów z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Turcja zaproponowała, by takie spotkanie odbyło się w Ankarze. - Zełenski jest gotowy do spotkania, jednak Putin uważa, że jego pozycja do rozmów nie jest jeszcze dostatecznie mocna, by je podjąć - stwierdził rzecznik, który był obecny przy czwartkowych rozmowach telefonicznych Erdogana z prezydentami obu krajów.