Ropa naftowa tanieje. Ceny spadły poniżej 100 dolarów za baryłkę

Ropa naftowa - notowania

W jej ocenie, nadal istotnym tematem na rynku ropy naftowej są nakładane na Rosję sankcje ze strony krajów zachodnich, jednak równowagą dla nich okazują się dużo mniej zdecydowane działania ze strony państw azjatyckich. Stany Zjednoczone wspomniały, że Chiny mogą zdecydować się na dostawy broni do Rosji. Cichym sojusznikiem Rosjan są także Indie, głównie ze względu na zakrojony na szeroką skalę handel pomiędzy tymi dwoma krajami - wskazała Sierakowska. Agencja Reutera, powołując się na swoje źródła, informowała Indie są skłonne do przyjęcia oferty zakupu rosyjskiej ropy naftowej z dyskontem.

"Spadki cen surowców energetycznych to pokłosie pozytywnych sygnałów płynących z rozmów przeprowadzonych w weekend przez przedstawicieli Rosji i Ukrainy. Negocjacje nuklearne z Iranem zakończyły się niepowodzeniem i zostały zawieszone w piątek" - wskazał we wtorkowym komentarzu Łukasz Zembik z Domu Maklerskiego TMS Brokers. Przed sankcjami eksport irańskiej ropy naftowej wynosił 2-2,5 mln baryłek dziennie.

Zauważył jednak, że znacznie więcej ropy na rynek może trafić z USA. "Według amerykańskiej Energy Information Administration produkcja ropy łupkowej w USA ma wzrosnąć w kwietniu o 117 tys. do 8,71 mln baryłek dziennie. Byłby to najwyższy poziom od marca 2020 r., kiedy to pandemia spowodowała spadek produkcji" - zwrócił uwagę Zembik.