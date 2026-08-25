Rynki Dalszy spadek cen ropy mimo nowych sankcji na Iran Oprac. Paulina Karpińska |

Donald Trump ogłosił wojnę gospodarczą przeciwko Iranowi Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Kontrakty terminowe na ropę Brent spadły do godz. 6.30 czasu uniwersalnego (GMT) o 90 centów, czyli 1 proc., do 91,27 USD za baryłkę. Z kolei notowania amerykańskiej ropy West Texas Intermediate (WTI) zniżkowały o 76 centów, czyli 0,9 proc., do 84,25 USD za baryłkę.

Inwestorzy oceniają ogłoszone przez USA sankcje na Iran

Scott Bessent ogłosił w poniedziałek podczas konferencji prasowej rozpoczęcie operacji "Economic Outcast" ("Gospodarczy Wyrzutek"), obliczonej na "ekonomiczne uduszenie" Iranu. Zaznaczył, że prezydent USA Donald Trump rozmawiał ze światowymi przywódcami, by zerwali kontakty z Iranem.

Zapewnił też, że "amerykańska potęga" może z pełną mocą zareagować na jakąkolwiek formę współpracy gospodarczej z Teheranem.

Nową inicjatywę sankcyjną - największą ekonomiczną ofensywę w historii - porównał do lądowania aliantów w Normandii podczas II wojny światowej. Wcześniej wyrażał też nadzieję, że sankcyjna ofensywa pozwoli uniknąć podejmowania dalszych działań zbrojnych.

Co dalej ze stosunkami Chin i Iranu?

Choć Bessent nie wymienił bezpośrednio Chin z nazwy, to pytany o to, czy na sankcje wtórne - w związku z prowadzeniem interesów z Teheranem - narażone będą też m.in. chińskie banki, odparł, że "nikt nie jest poza zasięgiem amerykańskich sankcji".

USA objęły dotąd restrykcjami wiele małych chińskich rafinerii, sprowadzających irańską ropę naftową, lecz dotychczas nie zdecydowały się m.in. na działania przeciwko chińskim bankom - w obawie, że uderzy to w trwający rozejm handlowy i zakończy odwilż w stosunkach z Pekinem.

Bessent wystosował ostrzeżenie pod adresem Chin na niecały miesiąc przed planowaną wizytą chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w Waszyngtonie.

Scott Bessent o planie izolacji gospodarczej Iranu

Sekretarz skarbu USA zaznaczył, że każde państwo otrzymało wyznaczony harmonogram porzucenia określonych transakcji z Iranem. Ostrzegł w tym kontekście, że cierpliwość USA nie jest nieograniczona. Oznajmił też, że jego resort przeanalizował całą siatkę podmiotów i szlaków, za pomocą których Iran sprzedaje swoją ropę naftową.

Resort Bessenta ogłosił, że Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na ponad 60 podmiotów, osób i statków na całym świecie, które umożliwiają irańskiemu reżimowi pozyskiwanie technologii nuklearnej i rakietowej, czerpanie dochodów z ropy naftowej i prowadzenie operacji cybernetycznych.

Na listę sankcyjną trafiły podmioty i statki zarejestrowane i działające w wielu krajach, w tym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Chinach, Singapurze i Szwajcarii.

Bessent zapowiedział, że ta "fala sankcji" jest jedynie pierwszym takim krokiem i należy spodziewać się objęcia sankcjami "ważnej instytucji finansowej już w przyszłym tygodniu".

Głos analityków w sprawie nowych sankcji na Iran

- Wokół ogłoszenia planu USA wobec Iranu narastało wiele 'szumu', ale to, co otrzymaliśmy (od Bessenta - red.), jest raczej ostrzeżeniem o kierunku, w którym będzie zmierzać polityka USA, niż natychmiastowym szokiem dla podaży fizycznej ropy naftowej - powiedział Haris Khurshid, dyrektor inwestycyjny w Karobaar Capital Lp.

Dodał, że dopóki sankcje USA nie zaczną wpływać na to, kto może kupować, transportować, czy też finansować irańską ropę naftową, to inwestorzy raczej nie powinni mieć powodów, aby doliczać kolejną premię za ryzyko do cen ropy.

Plan odwetowy Iranu

Tymczasem minister gospodarki Iranu Ali Madanizadeh oświadczył w poniedziałek, że jego kraj jest w pełni przygotowany na przetrwanie amerykańskich sankcji, które nie są w stanie "przeciąć finansowych arterii" Iranu. Podkreślił też, że Teheran ma "plan na dwa lata", który pozwoli przetrzymać restrykcje USA.

Madanizadeh obiecał - po zapowiedzi Waszyngtonu dotyczącej kolejnych sankcji - "nową porażkę" Stanów Zjednoczonych.

- USA zrobiły wszystko, by przetestować determinację ludu irańskiego i przywódców kraju, ale za każdym razem poniosły porażkę. Wygląda na to, że chcą ponieść kolejną - stwierdził.

Sytuacja w Iranie

Iran już zmaga się z rosnącymi niedoborami paliw, a na stacjach benzynowych ustawiają się długie kolejki. Jeden z czołowych irańskich oficjeli powiedział, że na rynku benzyny w Iranie występuje dzienny deficyt w wysokości 14-15 mln litrów z powodu rekordowego popytu, zniszczeń w infrastrukturze poniesionych w czasie wojny i "zmian w priorytetach budżetu państwa".

Ceny benzyny w Iranie - jak wskazują analitycy - stanowią niezwykle wrażliwą kwestię, a dotychczasowe próby ich podnoszenia doprowadzały nawet do gwałtownych protestów, jak w 2019 r., kiedy zginęły setki protestujących Irańczyków.

Wszelkie podwyżki cen benzyny mogą wywołać nawrót społecznego gniewu w obliczu już i tak szalejącej inflacji i pogłębiającego się kryzysu walutowego - ostrzegają eksperci.

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Irańscy urzędnicy od miesięcy informują opinię publiczną, że podwyżki cen paliw mogą być nieuniknione, ponieważ izraelskie i amerykańskie ataki na magazyny paliw, i inne obiekty energetyczne pogłębiły długotrwałą nierównowagę podaży i popytu.

Blokada irańskich portów - nałożona przez USA - uniemożliwiła również import paliw, z którego Iran korzysta zazwyczaj, aby zrównoważyć niedobory.