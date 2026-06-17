Rynki Zwrot na rynku ropy. Nadchodzi potężna nadwyżka Oprac. Wiktor Knowski |

Adam Szłapka, rzecznik prasowy rządu, ogłasza przyjęcie projektu ustawy ws. podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych Źródło zdj. gł.: Kalyakan/AdobeStock

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W swoim najnowszym miesięcznym raporcie MAE obniżyła prognozę wzrostu popytu na 2026 rok do 1,1 miliona baryłek dziennie (mb/d) w ujęciu rocznym. To spadek o 700 tys. baryłek w stosunku do szacunków z ubiegłego miesiąca. W drugim kwartale globalne dostawy surowca skurczyły się o 5 mb/d. Z kolei światowa podaż zmniejszyła się w maju do 94,5 mb/d, co oznacza spadek o 600 tys. baryłek dziennie w ujęciu miesiąc do miesiąca.

MAE szacuje obecnie, że w całym 2026 roku globalna podaż spadnie o 3,9 mb/d rok do roku (do poziomu 102,4 mb/d), po czym w przyszłym roku silnie odbije do 110,3 mb/d. Zdaniem agencji dane te pokazują, że konflikt wykroczył poza ramy zwykłego kryzysu podażowego.

Zapowiedź "znacznej nadwyżki"

MAE wskazała, że w 2027 roku podaż ma wzrosnąć o około 8 milionów baryłek dziennie (do poziomu blisko 110 mb/d), wyraźnie przewyższając wzrost globalnego popytu, który zwiększy się zaledwie o 2 mb/d (do 105,3 mb/d).

"Nasze pierwsze spojrzenie na bilanse na 2027 rok wskazuje, że w przyszłym roku pojawi się znaczna nadwyżka surowca" - ogłosiła agencja.

Inwestorzy analizują obecnie, jak porozumienie między USA a Iranem kończące konflikt na Bliskim Wschodzie oraz potencjalne ponowne otwarcie cieśniny Ormuz wpłyną na rynki. Podpisanie umowy USA z Iranem ma być zaplanowane na piątek w Genewie - przekazało CNBC.

Ceny ropy spadły do trzymiesięcznego minimum, do czego przyczyniło się m.in. udane przepłynięcie trzech irańskich tankowców (przewożących blisko 5 milionów baryłek ropy) przez blokadę amerykańskiej marynarki wojennej w cieśninie Ormuz.

Ropa naftowa typu Brent taniała w środę pod koniec dnia o 0,7 proc., osiągając poziom 78,44 USD. Kontrakty terminowe na amerykańską ropę West Texas Intermediate (WTI) z dostawą w lipcu spadały o prawie 1,1 proc. do 75,18 USD.

"Jeśli porozumienie wejdzie w życie, eksport i wydobycie w rejonie Zatoki Perskiej powinny zacząć stopniowo się odbudowywać - nie wspominając o tym, że po zniesieniu amerykańskiej blokady irański eksport ropy będzie mógł zostać w pełni wznowiony" - napisała MAE.

Stopniowe wznawianie przepływu

Autorzy raportu zauważyli, że transport przez cieśninę wyraźnie odbił na początku tego miesiąca, w czym pomogły przeładunki typu ship-to-ship (ze statku na statek) w Zatoce Omańskiej. Pozwoliły one zwiększyć całkowity przepływ z majowego dołka na poziomie 9,6 mb/d do około 12 mb/d.

MAE ostrzegła jednak, że powrót do normy nie nastąpi natychmiast. "Konieczne będzie usunięcie min z głównych szlaków żeglugowych, a łańcuchy dostaw będą potrzebowały czasu na normalizację" - dodała agencja.

Z dużą ostrożnością odniesiono się również do kwestii topniejących globalnych zapasów. W maju światowe rezerwy skurczyły się o 143 miliony baryłek, przyspieszając po kwietniowym spadku o 74 miliony. Od momentu wybuchu konfliktu 28 lutego zapasy malały w tempie około 3,8 miliona baryłek dziennie.

"Pomimo znacznego spadku popytu na ropę naftową i produkty rafinowane bufor bezpieczeństwa w systemie nadal kurczy się w rekordowym tempie" - odnotowała MAE.

Tamas Varga, analityk w PVM Oil Associates, zwrócił uwagę, że mimo głębokiego uszczuplenia zapasów ceny ropy znajdują się obecnie "na wyciągnięcie ręki" od poziomów z końca lutego.

- Obecny scenariusz bazowy zakłada, że cieśnina Ormuz zostanie ponownie otwarta, a statki zaczną kursować przez ten kluczowy punkt dławiący w obu kierunkach. Stopniowe wznawianie przepływu ropy, nieważne jak powolne, wpłynie w istotny sposób na bilans surowca. Kluczowe pytanie brzmi: jak bardzo - podsumował Varga.

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