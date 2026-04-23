Rynki Czwarta taka sesja z rzędu. "To oczywiste" Oprac. Wiktor Knowski

Kończy się rozejm Iran-USA. Teheran nadal nie potwierdził udziału w negocjacjach. Relacja Macieja Worocha Źródło: TVN24

Około godz. 8.00 notowania ropy naftowej kształtowały się następująco:

baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VI kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 94,12 dol. - wyżej o 1,25 proc.,

brent na ICE na VI jest wyceniana po 103,07 dol. za baryłkę, w górę o 1,14 proc., po wzroście na początku sesji o 4,2 proc., benchmark ten zyskał w ciągu poprzednich 3 sesji prawie 13 proc.

Zawieszenie broni USA z Iranem

Prezydent USA Donald Trump ogłosił we wtorek - tuż przed wygaśnięciem rozejmu, że przedłuży zawieszenie broni z Iranem do czasu złożenia przez Iran nowej propozycji zakończenia wojny i zakończenia rozmów na ten temat. Zapowiedział jednak utrzymanie blokady irańskich portów.

Dodał, że nakazał siłom zbrojnym USA kontynuowanie blokady morskiej Iranu i utrzymanie ich w gotowości.

To powoduje, że ceny ropy naftowej utrzymują się na wysokich poziomach, a to oznacza z kolei, że rośnie ryzyko poważnych reperkusji ekonomicznych dla gospodarek na całym świecie.

W Iranie trwa spór pragmatystów i radykałów, a prezydent Donald Trump czeka na wypracowanie przez nich wspólnego stanowiska i nie wyznaczył daty końca zawieszenia broni - powiedziała tymczasem w środę rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Zaznaczyła, że USA żądają przekazania przez Iran wzbogaconego uranu.

Leavitt zaprzeczyła podczas rozmowy z dziennikarzami doniesieniom m.in. "Wall Street Journal" i Axiosa o tym, że Trump dał Iranowi 3-5 dni na przedstawienie stanowiska w sprawie porozumienia pokojowego.

Z kolei przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Ghaber Ghalibaf oświadczył w środę, że otwarcie cieśniny Ormuz jest niemożliwe, ponieważ USA "rażąco naruszają" rozejm przez blokowanie irańskich portów.

Prezydent Masud Pezeszkian dodał, że "hipokryzja" Waszyngtonu uniemożliwia zakończenie wojny.

Tak to widzą analitycy

Analitycy wskazują, że poziom napięcia między USA a Iranem pozostaje bardzo wysoki, a oba państwa nie mogą dojść do porozumienia w kilku kluczowych kwestiach, m.in. dot. potencjału nuklearnego Iranu i inwazji Izraela na Liban.

- Napięcie utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, a relacje USA i Iran znajdują się obecnie w impasie co do kwestii porozumienia - powiedział Dennis Kissler, starszy wiceprezes ds. handlu w BOK Financial Securities Inc.

- To oczywiste, że im dłużej ropa nie będzie przepływać przez cieśninę Ormuz, tym jej ceny będą wyższe - dodał.

Inwestorzy w tej trudnej sytuacji na rynkach ropy śledzą też dane o zapasach surowca i produktów naftowych w USA.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 1,93 mln baryłek, czyli o 0,42 proc., do 465,73 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii (DoE).

To najwyższy poziom tych zapasów od 2023 r., ale - jak wskazują analitycy - wkrótce zapasy te mogą zacząć maleć ze względu na rosnący popyt eksportowy.

Zapasy benzyny spadły jednak w tym czasie o 4,57 mln baryłek, czyli o 1,96 proc., do 228,37 mln baryłek.

Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły z kolei o 3,43 mln baryłek, czyli o 3,07 proc., do 108,13 mln baryłek - podał DoE.

DOE podał też, że całkowity eksport ropy naftowej z USA, uwzględniający zarówno paliwa jak i surową ropę, wzrósł do nowego rekordowego poziomu 12,9 mln baryłek ropy dziennie, co jest spowodowane głównie eksportem produktów rafinowanych.

Amerykański eksport paliwa lotniczego wzrósł z kolei do 370 tys. baryłek dziennie.

Rynki na świecie liczą na dostawy ropy z USA, aby nieco zrekompensować zakłócenia w transporcie surowca z Zatoki Perskiej

