Ropa naftowa tanieje po doniesieniach z Chin

Chiny utrzymują wytyczne w sprawie COVID-19

Inwestorzy liczyli na złagodzenie ograniczeń covidowych w Chinach po tym, jak w mediach społecznościowych nasiliły się spekulacje, że władze mogą zmienić swoją dotychczasową politykę - zero tolerancji dla COVID-19.

Obecnie w Chinach liczba zanotowanych nowych przypadków koronawirusa osiągnęła najwyższy poziom od 6 miesięcy, a to oddala perspektywy zniesienia blokad i poprawy popytu na paliwa w Chinach, które są największym importerem ropy naftowej na świecie.

"Dzisiaj wszystko sprowadza się do sytuacji Chin"

- Dzisiaj wszystko sprowadza się do sytuacji Chin - debata na temat tego, czy władze złagodzą ograniczenia koronawirusowe, będą dyktować ruchy cen na rynkach ropy - ocenił Deniel Hynes, starszy strateg ds. surowców w Australia & New Zealand Banking Group Ltd.