Ropa na giełdzie w Londynie najtańsza od końca kwietnia

Ropa naftowa Brent w środę tanieje i przebiła poziom 100 dolarów za baryłkę. To pierwsza taka sytuacja od końca kwietnia 2022 roku. Tanieje również amerykańska ropa naftowa WTI.

We środę około godziny 17.40 za baryłkę ropy Brent trzeba było zapłacić 99,97 dolara. To pierwszy spadek poniżej 100 dolarów za baryłkę od 25 kwietnia 2022 roku. Dla porównania rano baryłka ropy Brent kosztowała w Londynie 104,78 dolara.

Jeszcze mocniej spadła cena ropy typu WTI. Za baryłkę tego surowca trzeba było po południu zapłacić 96,12 dolara. Rano cena wynosiła 100,58 dolara. Ropa WTI po raz pierwszy spadła poniżej 100 dolarów za baryłkę w trakcie wtorkowych notowań. Była to pierwsza taka sytuacja od 11 maja br. "Dzisiejsze popołudnie przynosi dalsze silne spadki surowca związane z obawami o recesję oraz faktem umocnienia dolara" - napisał Jacek Rzeźniczek, analityk Stooq.pl.

Analitycy Citi prognozują, że cena ropy Brent może spaść do 65 dolarów do końca tego roku, jeśli gospodarka znajdzie się w recesji.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI wyceniana była na 92,8 dolara. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dolarów za baryłkę.

Ceny paliw w Polsce

Z najnowszego raportu e-petrol wynika, że w ciągu tygodnia najbardziej, bo aż o 15 gr potaniał olej napędowy, za którego litr płaci się dziś 7,74 zł. Dokładnie tyle samo co diesel kosztuje benzyna Pb95, która w porównaniu do sytuacji cenowej sprzed tygodnia jest tańsza o 8 gr. Analitycy dodali, że powody do zadowolenia mają też tankujący LPG, ponieważ aktualnie jego litr kosztuje 3,45 zł, o 4 gr mniej niż tydzień temu.