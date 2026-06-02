Nowojorska giełda szybuje. "Do tych firm napływają ciężkie pieniądze"

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,09 proc. i wyniósł 51.078,88 pkt., S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,26 proc. i wyniósł 7.599,96 pkt., Nasdaq Composite zwyżkował o 0,42 proc. do 27.086,81 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 spadł o 0,4 proc. i wyniósł 2.907,44 pkt. Natomiast indeks VIX zyskał 0,69 proc. i wyniósł 15,32 pkt.

Reakcja na negocjacje pokojowe na Bliskim Wschodzie

Inwestorzy oceniają informacje dotyczące negocjacji USA-Iran. Półoficjalna irańska agencja Tasnim podała w poniedziałek, że irańscy negocjatorzy przestają komunikować się z USA z powodu ataków na Liban, a dalszych rozmów pokojowych nie będzie, dopóki nie zostaną spełnione żądania Iranu ws. wstrzymania izraelskich operacji w Libanie i Strefie Gazy.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w poniedziałek, że przywódcy Izraela i Hezbollahu zgodzili się wstrzymać walki w Libanie. Trump oznajmił też, że żadne izraelskie wojska nie pójdą do Bejrutu. Trump powiedział również, że negocjacje z Iranem są kontynuowane i toczą się w szybkim tempie.

Nastroje rynkowe

- Mimo ataków z obu stron, rynek wciąż wierzy w to, że negocjacje trwają, a porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, mające na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie i ponowne otwarcie cieśniny Ormuz, wciąż jest możliwe - skomentowała dyrektorka ds. badań XTB, Kathleen Brooks.

Jak dodała, "w miarę jak uwaga skupia się na szeregu publikacji danych makroekonomicznych pod koniec tego tygodnia, inwestorzy będą musieli obserwować rozwój sytuacji, a każde opóźnienie w osiągnięciu porozumienia może wpłynąć negatywnie na nastroje rynkowe".

Historyczny wzrost akcji technologicznych spółek

Akcje Nvidii wzrosły o 6,5 proc. po tym, jak największa firma świata pod względem kapitalizacji zaprezentowała nowy układ, którego premiera planowana jest jesienią tego roku.

- Układ jest efektem trzyletniej współpracy z Microsoftem, mającej na celu 'odnowę komputerów PC' w erze sztucznej inteligencji - powiedział Jensen Huang, prezes Nvidii. Akcje Microsoftu wzrosły o 2,5 proc.

Akcje innych producentów układów scalonych spadły. Akcje AMD i Intela zniżkowały o 1 proc. i 4,5 proc. odpowiednio, a Qualcomm o 9 proc. Akcje Micron zyskały 6,5 proc. do 1 035 dolarów za akcję, przekraczając po raz pierwszy granicę 1 000 dolarów. W maju akcje firmy wzrosły o prawie 90 proc.

- Do tych firm napływają ciężkie pieniądze, więc warto nie przespać tej sytuacji. Jednak mimo wszystko wystarczy jeden negatywny nagłówek, żeby zepchnąć nas na złą drogę - powiedział Ryan Lee, starszy wiceprezes ds. produktów i strategii w Direxion.

"Jesteśmy w nietypowym dla rynku okresie"

Akcje Taylor Morrison Home Corp zyskały 22,5 proc. po tym, jak Berkshire Hathaway zgodziło się kupić tę firmę budowlaną za 6,8 mld USD.

- Jesteśmy w nietypowym dla rynku okresie, w którym czynniki fundamentalne i techniczne zbiegają się, napędzając wzrosty, co wiąże się z silnymi rewizjami zysków i nieustannym kupowaniem akcji. Rynki akcji były w dużej mierze odporne na doniesienia z Iranu w ciągu ostatnich kilku tygodni, ponieważ inwestorzy obawiają się, że w przypadku wystąpienia istotnych wydarzeń znajdą się po niewłaściwej stronie - powiedział Mark Hackett, główny strateg rynkowy w Nationwide.

"Naszym zdaniem kolejna faza wzrostów na rynku będzie charakteryzować się poszerzeniem grona liderów poza spółki o dużej kapitalizacji, zwiększoną rotacją w ramach rynku akcji oraz częstszymi okresami zmienności w miarę realokacji kapitału" - podali analitycy UBS w raporcie.

Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA w maju wyniósł 54 pkt. wobec konsensusu 53,3 pkt. i 52,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM).

