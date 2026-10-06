Rynki Historyczny wynik amerykańskiej giełdy. "Poprzeczka zawieszona jest znacznie wyżej" Oprac. Wiktor Knowski |

Spotkanie Donalda Trumpa z liderami branży AI. Relacja Michała Sznajdera Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SARAH YENESEL

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Większość spółek z tzw. Wspaniałej Siódemki (Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla) zanotowała wzrosty - akcje firm Meta, Tesla, Amazon oraz Microsoft poszły w górę od 0,5 proc. do 1,7 proc. Notowania koncernu Nvidia wzrosły o 1,1 proc., wyceniając najdroższą spółkę świata na poziomie bliskim 6 bilionów dolarów.

Optymizm wokół sektora sztucznej inteligencji oraz nadzieje na dobre wyniki spółek napędzały w ostatnim czasie amerykański rynek akcji, dodatkowo wzmacniając hossę trwającą od października 2022 roku. Wzrostom nie przeszkodziły wyższe ceny energii ani burzliwy okres na rynku długu w okresie wakacyjnym, który budził obawy o dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej - ocenia agencja.

Przyczyny wzrostów na Wall Street

- Gospodarka okazuje się bardziej odporna, niż wielu przewidywało, a wyniki finansowe przedsiębiorstw pozostają silne. Kluczową zmianą są jednak rosnące stopy procentowe. Inwestorzy muszą się teraz mierzyć z zauważalnie wyższymi stopami długoterminowymi. Nadal podchodzę do rynku akcji optymistycznie, ale poprzeczka zawieszona jest znacznie wyżej - ocenił David Miller, dyrektor ds. inwestycji w Catalyst Funds.

Słabszy od oczekiwań zeszłotygodniowy raport z rynku pracy ograniczył prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w październiku. Inwestorzy wyceniają obecnie szanse na utrzymanie stóp na niezmienionym poziomie na blisko 79 proc., choć scenariusz podwyżki w grudniu jest wciąż w dużej mierze uwzględniony w cenach, jak wynika z narzędzia FedWatch grupy CME.

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Ceny ropy spadły tymczasem o około 2 proc., do czego przyczynił się stabilny eksport surowca z Bliskiego Wschodu oraz uruchomienie rezerw strategicznych przez państwa grupy G7, co złagodziło obawy o podaż.

Sezon publikacji wyników za trzeci kwartał ruszy w przyszłym tygodniu. Z danych LSEG wynika, że analitycy spodziewają się wzrostu zysków spółek z indeksu S&P 500 średnio o ponad 30 proc. rok do roku. W głównej mierze przyczynią się do tego przedsiębiorstwa powiązane z branżą AI.

Liderzy wzrostów na amerykańskiej giełdzie

Wszystkie 11 sektorów wchodzących w skład indeksu S&P 500 notowało wzrosty, przy czym liderami zwyżek były spółki użyteczności publicznej oraz sektor nieruchomości.

Liderem wzrostów w S&P 500 była spółka Constellation Energy, której akcje skoczyły o 13,9 proc. w reakcji na zawarcie umowy na dostawę energii o mocy 3590 megawatów z koncernem Google.

Akcje Marvell Technology podrożały o 6,5 proc. po tym, jak projektant procesorów podniósł we wtorek prognozę przychodów na 2028 rok do około 20 miliardów dolarów, powołując się na silny popyt na układy wykorzystywane w centrach danych. Natomiast producent układów scalonych AMD zyskał 3,6 proc., gdy prezes Lisa Su zapowiedziała znaczące zwiększenie dostaw procesorów w 2027 roku, aby zaspokoić gwałtownie rosnące zapotrzebowanie ze strony sektora AI.

Notowania Option Care Health wzrosły o 32,7 proc. po tym, jak dystrybutor leków McKesson oraz fundusz private equity Clayton Dubilier & Rice uzgodniły przejęcie tego dostawcy terapii infuzyjnych (polegających na podawaniu pacjentom środków wprost do krwioobiegu) w ramach transakcji wycenianej na około 5,8 miliarda dolarów, włączając w to zadłużenie spółki.

Indeks S&P 500 odnotował 21 nowych 52-tygodniowych maksimów i jedno nowe minimum, z kolei Nasdaq Composite zarejestrował 48 nowych maksimów i 123 nowe minima. Na giełdzie w Nowym Jorku (NYSE) spółki zyskujące przeważały nad tracącymi w stosunku 2,93 do 1, natomiast na giełdzie Nasdaq relacja ta wyniosła 1,72 do 1.