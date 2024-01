Indeks spółek o małej kapitalizacji Russell 2000 wzrósł o 1,92 proc., do 1.981,63 pkt.

Indeks zmienności VIX spadł o 0,53 proc., do 13,23 pkt.

Rekordy na Wall Street

- To prawie jak strach przed przegapieniem - powiedział Brian Price, szef zarządzania inwestycjami w Commonwealth Financial, komentując zachowanie inwestorów na amerykańskich giełdach.

- Na początku roku mieliśmy do czynienia z pewną zmiennością, ponieważ inwestorzy być może zrównoważyli portfele i chcieli osiągnąć pewne zyski. Ale teraz wygląda na to, że po prostu wznawiamy trend, który był wyraźnie obecny w czwartym kwartale - dodał.

Według narzędzia FedWatch należącego do CME Group inwestorzy obniżyli oczekiwania dotyczące obniżki stóp procentowych o co najmniej 25 punktów bazowych w marcu do 44 proc. z ponad 80 proc. pod koniec zeszłego roku.