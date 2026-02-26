Logo TVN24
Rekordowe wyniki PZU. Zyski są miliardowe

pzu_45
"Po to wpłacałam składki, żeby mieć emeryturę"
Źródło: TVN24
Zysk netto grupy PZU w 2025 roku wyniósł 6,7 miliardów złotych w 2025 roku, co oznacza roczny wzrost o 25,4 procent - poinformowała grupa w czwartkowym komunikacie.

Przychody brutto z ubezpieczeń wzrosły w tym czasie o 5 proc. do 30,9 mld zł.

Skorygowana rentowność kapitału własnego (aROE) wyniosła 20,7 proc., a współczynnik wypłacalności po trzech kwartałach – 234 proc. dla Grupy PZU i 245 proc. dla PZU.

Małgorzata Mielcarek

40 proc. wzrost wyniku netto

Cytowany w komunikacie prezes PZU Bogdan Benczak wskazał, że rekordowe wyniki osiągnięto w wymagającym otoczeniu – przy rosnącej konkurencji, presji regulacyjnej i wysokich oczekiwaniach klientów. Podkreślił, że efekt ten to rezultat konsekwentnej realizacji strategii, dyscypliny operacyjnej, inwestycji w technologie oraz optymalizacji oferty. Zwrócił uwagę na 40-proc. wzrost wyniku netto w działalności ubezpieczeniowej i pozostałej, co potwierdza, jego zdaniem, efektywność modelu biznesowego grupy.

Grupa poinformowała też, że kontrybucja działalności bankowej do zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła blisko 2,2 mld zł, wzmacniając stabilność zintegrowanego modelu ubezpieczeniowo-bankowego. Wynik z portfela inwestycyjnego wzrósł do 2,78 mld zł z 2,46 mld zł rok wcześniej, mimo obniżek stóp procentowych. Grupa optymalizowała strukturę portfela obligacji, sprzedając papiery o niższej rentowności i reinwestując środki przy wyższych dochodowościach.

Prawie 9 mld zł przychodów z ubezpieczeń na życie

W segmencie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce przychody wzrosły o 5,8 proc. r/r, przekraczając 18,8 mld zł. W ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych przychody w segmencie masowym wzrosły o ok. 10 proc. do 5,4 mld zł, a w korporacyjnym sięgnęły 3,4 mld zł. Poprawa wyniku operacyjnego w ubezpieczeniach masowych to 76,1 proc. w ujęciu rok do roku, a w ubezpieczeniach korporacyjnych 34,2 proc. r/r.

Przychody z ubezpieczeń na życie w Polsce zwiększyły się o 2,3 proc. r/r do blisko 8,9 mld zł, przy czym w ubezpieczeniach indywidualnych ochronnych dynamikę podliczono na 16,9 proc. r/r.

Jak podano w komunikacie, w filarze zdrowia przychody zwiększyły się o 14,4 proc. do blisko 2,2 mld zł, m.in. dzięki wyższym wpływom z ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów oraz działalności sieci PZU Zdrowie. W październiku 2025 r. podniesiono kapitał PZU Zdrowie o 380 mln zł z przeznaczeniem na rozwój sieci placówek i przejęcia. Udział wizyt umawianych przez mojePZU wzrósł do 46,6 proc. w grudniu 2025 r., a ponad 95 proc. wizyt telemedycznych realizowano w ramach własnej sieci i Centrum Telemedycznego.

Największa instytucja finansowa w Polsce

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka od 2010 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Skonsolidowane aktywa Grupy PZU przekraczają 500 mld zł. Grupa oferuje produkty i usługi klientom indywidualnym, małym i średnim firmom oraz dużym podmiotom gospodarczym; ma ok. 20 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.

Opracowała Alicja Skiba/ams

Źródło: PAP

Pieniądze

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica