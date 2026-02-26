Rekordowe wyniki PZU. Zyski są miliardowe

"Po to wpłacałam składki, żeby mieć emeryturę" Źródło: TVN24

Przychody brutto z ubezpieczeń wzrosły w tym czasie o 5 proc. do 30,9 mld zł.

Skorygowana rentowność kapitału własnego (aROE) wyniosła 20,7 proc., a współczynnik wypłacalności po trzech kwartałach – 234 proc. dla Grupy PZU i 245 proc. dla PZU.

40 proc. wzrost wyniku netto

Cytowany w komunikacie prezes PZU Bogdan Benczak wskazał, że rekordowe wyniki osiągnięto w wymagającym otoczeniu – przy rosnącej konkurencji, presji regulacyjnej i wysokich oczekiwaniach klientów. Podkreślił, że efekt ten to rezultat konsekwentnej realizacji strategii, dyscypliny operacyjnej, inwestycji w technologie oraz optymalizacji oferty. Zwrócił uwagę na 40-proc. wzrost wyniku netto w działalności ubezpieczeniowej i pozostałej, co potwierdza, jego zdaniem, efektywność modelu biznesowego grupy.

Grupa poinformowała też, że kontrybucja działalności bankowej do zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła blisko 2,2 mld zł, wzmacniając stabilność zintegrowanego modelu ubezpieczeniowo-bankowego. Wynik z portfela inwestycyjnego wzrósł do 2,78 mld zł z 2,46 mld zł rok wcześniej, mimo obniżek stóp procentowych. Grupa optymalizowała strukturę portfela obligacji, sprzedając papiery o niższej rentowności i reinwestując środki przy wyższych dochodowościach.

Prawie 9 mld zł przychodów z ubezpieczeń na życie

W segmencie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce przychody wzrosły o 5,8 proc. r/r, przekraczając 18,8 mld zł. W ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych przychody w segmencie masowym wzrosły o ok. 10 proc. do 5,4 mld zł, a w korporacyjnym sięgnęły 3,4 mld zł. Poprawa wyniku operacyjnego w ubezpieczeniach masowych to 76,1 proc. w ujęciu rok do roku, a w ubezpieczeniach korporacyjnych 34,2 proc. r/r.

Przychody z ubezpieczeń na życie w Polsce zwiększyły się o 2,3 proc. r/r do blisko 8,9 mld zł, przy czym w ubezpieczeniach indywidualnych ochronnych dynamikę podliczono na 16,9 proc. r/r.

Jak podano w komunikacie, w filarze zdrowia przychody zwiększyły się o 14,4 proc. do blisko 2,2 mld zł, m.in. dzięki wyższym wpływom z ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów oraz działalności sieci PZU Zdrowie. W październiku 2025 r. podniesiono kapitał PZU Zdrowie o 380 mln zł z przeznaczeniem na rozwój sieci placówek i przejęcia. Udział wizyt umawianych przez mojePZU wzrósł do 46,6 proc. w grudniu 2025 r., a ponad 95 proc. wizyt telemedycznych realizowano w ramach własnej sieci i Centrum Telemedycznego.

Największa instytucja finansowa w Polsce

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka od 2010 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Skonsolidowane aktywa Grupy PZU przekraczają 500 mld zł. Grupa oferuje produkty i usługi klientom indywidualnym, małym i średnim firmom oraz dużym podmiotom gospodarczym; ma ok. 20 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.

