Rada Nadzorcza Grupy Azoty odwołała prezesa zarządu

Jak podano, Aleksandra Machowicz-Jaworska jest delegowana do wykonywania obowiązków prezesa od 13 lutego 2026 roku do dnia powołania prezesa zarządu spółki wybranego w postępowaniu kwalifikacyjnym, jednakże na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Andrzej Skolmowski, dotychczasowy prezes zarządu Grupy Azoty. Źródło: PAP/Leszek Szymański

Rada Nadzorcza odwołała również Pawła Bielskiego oraz Andrzeja Dawidowskiego z funkcji wiceprezesów spółki.

"Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (...) informuje, że w dniu 12 lutego 2026 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie odwołania następujących Członków Zarządu Spółki: - Pana Andrzeja Skolmowskiego - pełniącego funkcję Prezesa Zarządu; - Pana Pawła Bielskiego - pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu; - Pana Andrzeja Dawidowskiego - pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu" - przekazała Grupa Azoty w czwartek.

Uchwała ze skutkiem natychmiastowym

Uchwała Rady Nadzorczej spółki weszła w życie z chwilą podjęcia.

"Rada Nadzorcza Grupy Azoty, w imieniu której stanowisko przedstawił jej Przewodniczący, podkreśliła, że w kluczowym momencie procesu negocjacji z instytucjami finansowymi oraz najważniejszymi interesariuszami nadrzędnym celem pozostaje długofalowa stabilizacja sytuacji finansowej spółki. Osiągnięcie tego celu wymaga również zdecydowanych działań w zakresie organizacji pracy zarządu. W ocenie Rady nowy skład zarządu będzie zobowiązany do wdrożenia rozwiązań przybliżających Grupę Azoty do zawarcia porozumienia z wierzycielami, co pozwoli zapewnić spółce stabilne i długookresowe funkcjonowanie" - napisał MAP na platformie X.

"MAP, jako dominujący akcjonariusz Grupy Azoty, jest zdeterminowany, aby proces restrukturyzacji spółki zakończył się jak najszybciej. Trudna sytuacja finansowa Grupy, będąca konsekwencją błędnych decyzji inwestycyjnych sprzed 2023 r. oraz niesprzyjających warunków rynkowych, wymaga konsekwentnego podejmowania decyzji i proaktywnych działań, w tym w obszarze negocjacji z instytucjami finansowymi" - poinformowało Ministerstwo Aktywów Państwowych na platformie X.

Ministerstwo podkreśliło, że planuje dokapitalizowanie Grupy Azoty, co - jak zaznaczyło - "stworzy warunki do skutecznego wdrożenia strategii spółki oraz ustabilizowania jej sytuacji finansowej". Ze względu na profil działalności oraz bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo państwa Grupa Azoty ma znaczenie strategiczne. Dlatego MAP podejmuje wszelkie działania zmierzające do odbudowy jej kondycji oraz konsolidacji sektora chemicznego w Polsce - wskazał resort.

