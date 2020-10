Potężna awaria na trzeciej co do wielkości giełdzie świata. "Zamrożone" zostały wszystkie transakcje

"Zamrożone" zostały wszystkie transakcje kupna i sprzedaży akcji tysięcy firm na tej trzeciej co do wielkości giełdzie na świecie.

- Jest to bardzo problematyczne, kiedy zdarzają się takie rzeczy. Wpływa to na zaufanie inwestorów do japońskiego rynku - mówi Ryuta Otsuka, strateg Toyo Securities Co. - To może zaważyć na notowaniach japońskich akcji - dodaje.